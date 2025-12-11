Xocalının Şuşakənd, Ballıca və Badara kəndlərinə növbəti köç yola salınıb
Daxili siyasət
- 11 dekabr, 2025
- 12:07
Xocalı rayonunun Şuşakənd, Ballıca və Badara kəndlərinə növbəti köç karvanları yola salınıb.
"Report"un Qarabağ bürosu xəbər verir ki, bu mərhələdə Şuşakəndə 14 (51 nəfər), Ballıcaya 9 (38 nəfər) və Badaraya 6 ailə (18 nəfər) köçürülür.
Bu köçlə Şuşakəndə 93 (341 nəfər), Ballıcaya 237 (1054 nəfər), Badaraya isə 43 ailənin (154 nəfər) daimi qayıdışı təmin ediləcək.
