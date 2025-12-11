İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    Xocalının Şuşakənd, Ballıca və Badara kəndlərinə növbəti köç yola salınıb

    Daxili siyasət
    • 11 dekabr, 2025
    • 12:07
    Xocalının Şuşakənd, Ballıca və Badara kəndlərinə növbəti köç yola salınıb

    Xocalı rayonunun Şuşakənd, Ballıca və Badara kəndlərinə növbəti köç karvanları yola salınıb.

    "Report"un Qarabağ bürosu xəbər verir ki, bu mərhələdə Şuşakəndə 14 (51 nəfər), Ballıcaya 9 (38 nəfər) və Badaraya 6 ailə (18 nəfər) köçürülür.

    Bu köçlə Şuşakəndə 93 (341 nəfər), Ballıcaya 237 (1054 nəfər), Badaraya isə 43 ailənin (154 nəfər) daimi qayıdışı təmin ediləcək.

    "Böyük Qayıdış" Xocalı Şuşakənd kəndi Badara kəndi Ballıca kəndi
    Foto
    Очередная группа переселенцев выехала ​​в ходжалинские села Шушакенд, Баллыджа и Бадара

    Son xəbərlər

    12:45

    Elçin Quliyev Bəhreynin daxili işlər naziri ilə görüşüb

    Hadisə
    12:43
    Foto

    Ordubadın yüksək dağlıq ərazilərində qarın hündürlüyü 20 sm-ə çatıb

    Ekologiya
    12:42

    İbrahim Süleymanov: "Süni intellekt nə qədər faydalı olsa da, çox böyük risklər də daşıyır"

    İKT
    12:42

    Naxçıvanda yük və sərnişin daşınması 1 %-dən çox artıb

    İnfrastruktur
    12:36

    "Azərişıq" Kəlbəcərin elektrik şəbəkəsini yenidən qurur

    Energetika
    12:33

    Azərbaycan millisinin baş məşqçisi: "Litva və Şimali İrlandiya bizim üçün uyğun rəqiblərdir"

    Futbol
    12:31
    Foto

    Azərbaycanda data və kvantum platformaları yaradıla bilər

    İKT
    12:30

    Naxçıvan iqtisadiyyatına investisiya qoyuluşu 45 %-dən çox artıb

    İnfrastruktur
    12:26

    Ballıca sakini: Kənddən ağlaya-ağlaya çıxmışdıq, indi gülə-gülə qayıdırıq

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti