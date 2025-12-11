Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Население Азербайджана увеличило расходы на топливо почти на 8%

    Энергетика
    • 11 декабря, 2025
    • 12:33
    В январе-ноябре текущего года в Азербайджане потребителям в розничной сети продано бензина и дизельного топлива на сумму 3 млрд 521,3 млн манатов.

    Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 7,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

    За 11 месяцев 6% средств, потраченных покупателями на товары конечного потребления, пришлось на покупку бензина и дизельного топлива.

