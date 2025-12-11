Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    США, ЕС и Украина обсудят мирный план 13 декабря в Париже

    Другие страны
    • 11 декабря, 2025
    • 20:10
    В Париже 13 декабря состоится встреча высокопоставленных представителей США, Украины, Франции, Германии и Великобритании для обсуждения предложенного Вашингтоном мирного плана по завершению российско-украинской войны.

    Как передает Report, об этом сообщает Axios со ссылкой на представителя Белого дома и украинского чиновника.

    По данным издания, эта встреча является попыткой достичь консенсуса по мирному плану президента США Дональда Трампа на фоне чрезвычайно высокой напряженности в трансатлантических отношениях.

    Лента новостей