Шахбаз Шариф проведет встречи с президентами Ирана, РФ и Турции в Ашхабаде
Другие страны
- 11 декабря, 2025
- 21:02
Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф в рамках визита в Ашхабад проведет отдельные двусторонние встречи с президентами Ирана, РФ и Турции Масудом Пезешкианом, Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Как передает Report, об этом сообщает посольство Пакистана в Туркменистане.
Отметим, что Ш. Шариф прибыл в Ашхабад для участия в мероприятиях, связанных с 30-летием признания нейтралитета Туркменистана.
Последние новости
21:20
Грузия ужесточила ограничения на проведение акций в общественных местахВ регионе
21:18
В суде над гражданами Армении обвиняемым было предоставлено последнее словоВнутренняя политика
21:02
Шахбаз Шариф проведет встречи с президентами Ирана, РФ и Турции в АшхабадеДругие страны
20:46
Глава МИД Грузии: Азербайджан является важным партнером для насВнешняя политика
20:42
Зеленский: США предлагают создать демилитаризованную зону в ДонбассеДругие страны
20:33
Зеленский: Готов поддержать проведение выборов во время военного положенияДругие страны
20:25
Украина передала США обновленную версию мирного планаДругие страны
20:21
Азербайджан и Венгрия обсудили укрепление стратегического партнерства - ОБНОВЛЕНО-2Внешняя политика
20:10