    Шахбаз Шариф проведет встречи с президентами Ирана, РФ и Турции в Ашхабаде

    • 11 декабря, 2025
    • 21:02
    Шахбаз Шариф проведет встречи с президентами Ирана, РФ и Турции в Ашхабаде

    Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф в рамках визита в Ашхабад проведет отдельные двусторонние встречи с президентами Ирана, РФ и Турции Масудом Пезешкианом, Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом.

    Как передает Report, об этом сообщает посольство Пакистана в Туркменистане.

    Отметим, что Ш. Шариф прибыл в Ашхабад для участия в мероприятиях, связанных с 30-летием признания нейтралитета Туркменистана.

    Шахбаз Шариф Пакистан Реджеп Тайип Эрдоган Турция Россия Владимир Путин Масуд Пезешкиан Ашхабад
