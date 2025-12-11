Шахбаз Шариф проведет встречи с президентами Ирана, РФ и Турции в Ашхабаде

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф в рамках визита в Ашхабад проведет отдельные двусторонние встречи с президентами Ирана, РФ и Турции Масудом Пезешкианом, Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Как передает Report, об этом сообщает посольство Пакистана в Туркменистане.

Отметим, что Ш. Шариф прибыл в Ашхабад для участия в мероприятиях, связанных с 30-летием признания нейтралитета Туркменистана.