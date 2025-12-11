Şahbaz Şərif Aşqabadda İran, Rusiya və Türkiyə prezidentləri ilə görüşəcək
Digər ölkələr
- 11 dekabr, 2025
- 21:47
Pakistanın Baş naziri Şahbaz Şərif Aşqabada səfəri çərçivəsində İran, Rusiya və Türkiyə prezidentləri ilə ikitərəfli görüşlər keçirəcək.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Pakistanın Türkmənistandakı səfirliyi məlumat yayıb.
Qeyd edək ki, Ş.Şərif Türkmənistanın daimi bitərəfliyinin tanınmasının 30 illiyi ilə bağlı tədbirlərdə iştirak etmək üçün Aşqabadda səfərdədir.
Son xəbərlər
21:54
Foto
Prezidentin səlahiyyətli nümayəndəsi: Naxçıvanda fəaliyyət göstərən sahibkarlar üçün sosial güzəştlər tətbiq olunacaqDaxili siyasət
21:51
İngiltərəli vinger UEFA Çempionlar Liqasında həftənin futbolçusu seçilibFutbol
21:47
Şahbaz Şərif Aşqabadda İran, Rusiya və Türkiyə prezidentləri ilə görüşəcəkDigər ölkələr
21:32
TƏBİB: 14 yaşlı ana və körpəsinin vəziyyəti kafidir - YENİLƏNİB-2Hadisə
21:21
Foto
Leyla Əliyeva Səhiyyə Nazirliyi 5 saylı Uşaq Vərəm Sanatoriyasını ziyarət edibDaxili siyasət
21:18
Foto
İrlandiya parlamentinin spikeri ilə Azərbaycanın sülh gündəmi müzakirə olunubXarici siyasət
21:17
Bakının iki rayonunun bir sıra ərazilərində qaz olmayacaqEnergetika
21:11
Foto
Xankəndidə keçirilən XI Vüqar Həşimov Memorialının qalibi müəyyənləşibFərdi
21:09