İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    Şahbaz Şərif Aşqabadda İran, Rusiya və Türkiyə prezidentləri ilə görüşəcək

    Digər ölkələr
    • 11 dekabr, 2025
    • 21:47
    Şahbaz Şərif Aşqabadda İran, Rusiya və Türkiyə prezidentləri ilə görüşəcək

    Pakistanın Baş naziri Şahbaz Şərif Aşqabada səfəri çərçivəsində İran, Rusiya və Türkiyə prezidentləri ilə ikitərəfli görüşlər keçirəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Pakistanın Türkmənistandakı səfirliyi məlumat yayıb.

    Qeyd edək ki, Ş.Şərif Türkmənistanın daimi bitərəfliyinin tanınmasının 30 illiyi ilə bağlı tədbirlərdə iştirak etmək üçün Aşqabadda səfərdədir.

    Şahbaz Şərif Aşqabad Vladimir Putin Məsud Pezeşkian Rəcəb Tayyib Ərdoğan
    Шахбаз Шариф проведет встречи с президентами Ирана, РФ и Турции в Ашхабаде

    Son xəbərlər

    21:54
    Foto

    Prezidentin səlahiyyətli nümayəndəsi: Naxçıvanda fəaliyyət göstərən sahibkarlar üçün sosial güzəştlər tətbiq olunacaq

    Daxili siyasət
    21:51

    İngiltərəli vinger UEFA Çempionlar Liqasında həftənin futbolçusu seçilib

    Futbol
    21:47

    Şahbaz Şərif Aşqabadda İran, Rusiya və Türkiyə prezidentləri ilə görüşəcək

    Digər ölkələr
    21:32

    TƏBİB: 14 yaşlı ana və körpəsinin vəziyyəti kafidir - YENİLƏNİB-2

    Hadisə
    21:21
    Foto

    Leyla Əliyeva Səhiyyə Nazirliyi 5 saylı Uşaq Vərəm Sanatoriyasını ziyarət edib

    Daxili siyasət
    21:18
    Foto

    İrlandiya parlamentinin spikeri ilə Azərbaycanın sülh gündəmi müzakirə olunub

    Xarici siyasət
    21:17

    Bakının iki rayonunun bir sıra ərazilərində qaz olmayacaq

    Energetika
    21:11
    Foto

    Xankəndidə keçirilən XI Vüqar Həşimov Memorialının qalibi müəyyənləşib

    Fərdi
    21:09

    Gürcüstanda ictimai yerlərdə aksiya qadağaları sərtləşdirilib

    Region
    Bütün Xəbər Lenti