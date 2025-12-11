Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    В суде над гражданами Армении обвиняемым было предоставлено последнее слово

    Внутренняя политика
    • 11 декабря, 2025
    • 21:18
    В суде над гражданами Армении обвиняемым было предоставлено последнее слово

    В Бакинском военном суде 11 декабря продолжилось открытое судебное заседание по уголовным делам в отношении граждан Республики Армения Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Давита Ишханяна, Давида Бабаяна, Левона Мнацаканяна и других, обвиняемых в преступлениях против мира и человечности, военных и других преступлениях, совершенных в результате военной агрессии Армении против Азербайджана.

    Как сообщает Report, на судебном заседании под председательством судьи Зейнала Агаева с участием судей Джамала Рамазанова и Анара Рзаева (запасной судья Гюнель Самедова) каждому из обвиняемых был предоставлен переводчик на язык, которым они владеют, а также адвокат для защиты.

    В заседании участвовали обвиняемые, их защитники, часть потерпевших, их правопреемники и представители, а также прокуроры, поддерживающие государственное обвинение.

    На судебном заседании сторонам была предоставлена возможность высказаться по делу.

    Старший помощник генерального прокурора Вюсал Алиев сначала затронул часть, касающуюся оспаривания ролей обвиняемых в преступном сообществе. Он напомнил, что, по мнению стороны защиты, преступное сообщество, согласно мировой практике, создается для совершения криминальных преступлений.

    Новость дополняется...

    Лента новостей