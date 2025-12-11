Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Зеленский: США предлагают создать демилитаризованную зону в Донбассе

    США предлагают Украине рассмотреть компромисс по Донбассу, предполагающий вывод ВСУ и создание на территории региона демилитаризованной или свободной экономической зоны без присутствия российских войск.

    Как передает Report, об этом заявил журналистам президент Украины Владимир Зеленский.

    "Американская сторона видит, что украинские войска выходят с территории Донбасса, и компромисс вроде бы в том, что российские войска не заходят на эту территорию. Кто будет управлять этой территорией, которую они называют уже "свободной экономической" или "демилитаризованной" зоной, - они не знают. Вот так примерно сейчас выглядит компромиссное видение США", - отметил украинский лидер.

    В данном контексте Зеленский подчеркнул, что позиция Киева по Донбассу неизменна: "Стоим, где стоим. Пойдем ли мы на "свободную экономическую зону" в Донецкой области? На этот вопрос будет отвечать народ Украины. В формате выборов или в формате референдума, но должна быть позиция народа Украины".

    Ukrayna Prezidenti: ABŞ Donbasda demilitarizasiya zonası yaratmağı təklif edir
