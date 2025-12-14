В Чили проходит второй тур президентских выборов

Сегодня по всему Чили были открыты более трех тысяч избирательных участков для голосования в рамках второго тура президентских выборов.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, ожидается, что явка составит до 85%.

Столь высокая планка объясняется тем, что голосование является обязательным для жителей южноамериканского государства, а необоснованный отказ от участия может повлечь за собой штрафы в размере более 100 тысяч песо.

На высший пост в Чили претендуют два кандидата с противоположных концов политического спектра. Жанетт Хара, одержавшая победу в первом туре, представляет правящую левоцентристскую коалицию "Единство для Чили". В предвыборной программе Хара обещала улучшить условия труда и помочь малому бизнесу, привлечь армию для усиления пограничного контроля, увеличить пенсии, снизить счета за электроэнергию, построить десятки тысяч новых домов.

Ее главным соперником выступает лидер правой ультраконсервативной Республиканской партии Хосе Антонио Каст, последователь Аугусто Пиночета и сторонник президента США Дональда Трампа. Он обещал снизить налоговую ставку на прибыль корпораций, сократить государственные расходы и усилить контроль границ для борьбы с нелегальной миграцией. В ходе предвыборной кампании Каст во многом опирался на стратегию Трампа в деле борьбы с преступностью и миграцией.

В первом туре Жанетт Хара набрала 26,85% голосов избирателей, а Хосе Антонио Каст - 23,92%.