Зеленский: Готов поддержать проведение выборов во время военного положения

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности поддержать проведение выборов во время военного положения при условии обеспечения безопасности и принятия необходимых законодательных изменений.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом он сообщил на встрече с журналистами.

По словам Зеленского, соответствующий сигнал поступил от США, однако Киев не должен демонстрировать слабость или давать поводы для манипуляций на фоне отсутствия выборов: "И поэтому я, безусловно, за выборы. Самое главное, чтобы они прошли легитимно".

Он отметил, что международные партнеры могут содействовать обеспечению безопасных условий для проведения голосования.

"Я попросил народных депутатов подготовить законодательные изменения о возможности проведения выборов во время военного положения", - заявил он.

Зеленский подчеркнул, что завершение войны и сохранение сильной позиции Украины остаются ключевыми приоритетами, однако вопрос выборов требует совместной проработки.

"Есть две важные вещи: безопасность и законодательство. Моя просьба и к партнерам Украины, и к украинскому парламенту - покажите, как могут быть проработаны обе эти вещи", - отметил он.