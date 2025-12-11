İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    Zelenski: Hərbi vəziyyətdə seçkilərin keçirilməsini dəstəkləməyə hazıram

    • 11 dekabr, 2025
    • 20:44
    Zelenski: Hərbi vəziyyətdə seçkilərin keçirilməsini dəstəkləməyə hazıram

    Hərbi vəziyyətdə seçkilərin keçirilməsini dəstəkləməyə hazıram.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski jurnalistlərlə görüşdə bildirib.

    O buna təhlükəsizlik və zəruri qanunvericilik dəyişikliklərinin qəbul edilməsi şərti ilə dəstək verməyə hazır olduğunu açıqlayıb.

    YENİLƏNİR...

    Зеленский: Готов поддержать проведение выборов во время военного положения

