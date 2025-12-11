Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Глава МИД Грузии: Азербайджан является важным партнером для нас

    Внешняя политика
    • 11 декабря, 2025
    • 20:46
    Азербайджан является важным партнером для Грузии, и тесные отношения требуют постоянного политического диалога на высоком уровне.

    Как сообщает местное бюро Report, об этом глава МИД Грузии Мака Бочоришвила заявила журналистам в Туркменистане, комментируя недавнюю встречу премьер-министров Грузии и Азербайджана Ираклия Кобахидзе и Али Асадова.

    "У нас очень важная двусторонняя повестка дня с этой страной (Азербайджаном - ред.), и важно, чтобы вопросы, касающиеся политических и экономических отношений между нашими странами, обсуждались на самом высоком уровне. Азербайджан является важным партнером для Грузии, и эти тесные отношения также требуют ежедневного политического диалога на самом высоком уровне", - подчеркнула она.

    Сегодня в Ашхабаде состоялась встреча Али Асадова и Ираклия Кобахидзе. Стороны выразили удовлетворение развитием азербайджано-грузинского стратегического партнерства в торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-транзитной, нефтегазовой, гуманитарной областях. Особое внимание было уделено актуальным вопросам взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами.

    Maka Boçorişvili: Azərbaycan Gürcüstan üçün mühüm tərəfdaşdır
    Georgian foreign minister: Azerbaijan is an important partner for us
