İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    Maka Boçorişvili: Azərbaycan Gürcüstan üçün mühüm tərəfdaşdır

    Xarici siyasət
    • 11 dekabr, 2025
    • 20:35
    Maka Boçorişvili: Azərbaycan Gürcüstan üçün mühüm tərəfdaşdır

    Azərbaycan Gürcüstan üçün mühüm tərəfdaşdır və yaxın əlaqələr yüksək səviyyəli davamlı siyasi dialoq tələb edir.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, bu barədə Gürcüstanın xarici işlər naziri Maka Boçorişvili Türkmənistanda jurnalistlərə açıqlamasında deyib.

    Nazirin sözlərinə görə, ölkələr arasında siyasi və iqtisadi münasibətlərin ən yüksək səviyyədə müzakirəsi vacibdir.

    Qeyd edək ki, bu gün Aşqabadda Azərbaycan və Gürcüstanın baş nazirləri Əli Əsədovla İrakli Kobaxidze arasında görüş baş tutub. Görüşdə Azərbaycan-Gürcüstan strateji tərəfdaşlığının ticarət-iqtisadi, investisiya, nəqliyyat-tranzit, neft-qaz, yaşıl enerji, humanitar və digər sahələrdə inkişafından məmnunluq ifadə olunub. İki ölkə arasında qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığın gündəliyində duran aktual məsələlərə xüsusi diqqət yetirilib.

    Maka Boçorişvili Gürcüstan Türkmənistan Əli Əsədov İrakli Kobaxidze
    Глава МИД Грузии: Азербайджан является важным партнером для нас
    Georgian foreign minister: Azerbaijan is an important partner for us

    Son xəbərlər

    20:57

    "Bavariya"nın hücumçusu Bundesliqada noyabrın ən yaxşı futbolçusu seçilib

    Futbol
    20:44

    Zelenski: Hərbi vəziyyətdə seçkilərin keçirilməsini dəstəkləməyə hazıram

    Digər ölkələr
    20:35

    Maka Boçorişvili: Azərbaycan Gürcüstan üçün mühüm tərəfdaşdır

    Xarici siyasət
    20:29

    Ukrayna ABŞ-yə sülh planının yenilənmiş versiyasını təqdim edib

    Digər ölkələr
    20:25
    Foto

    Üzgüçülük üzrə Azərbaycan çempionatında ilk günün qalibləri müəyyənləşib

    Fərdi
    20:25
    Foto

    Azərbaycan və Macarıstan Ətraf mühitin qorunması üzrə əməkdaşlığa dair Anlaşma Memorandumu imzalayıb - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    20:22

    ABŞ, Aİ və Ukrayna dekabrın 13-də Parisdə sülh planını müzakirə edəcək

    Digər ölkələr
    20:07

    Tramp ilə Modi ikitərəfli münasibətləri müzakirə ediblər

    Digər ölkələr
    19:59
    Foto

    Leyla Əliyeva Liv Bona Dea Hospitalında Sümük iliyi nəqli mərkəzinin açılışında iştirak edib

    Sağlamlıq
    Bütün Xəbər Lenti