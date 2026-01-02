İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Meksika sahillərində 6,5 maqnitudada zəlzələ olub

    Digər ölkələr
    • 02 yanvar, 2026
    • 19:53
    Meksika sahillərində 6,5 maqnitudada zəlzələ olub

    Meksikanın cənub-qərbindəki Herrero ştatında 6,5 ​​maqnitudada zəlzələ qeydə alınıb.

    "Report"un xəbərinə görə, bu barədə Avropa-Aralıq dənizi Seysmoloji Mərkəzi məlumat verib.

    Məlumata görə, zəlzələnin episentri 187 min nəfərin yaşadığı Çilpansinqo şəhərindən 42 kilometr cənub-şərqdə, ocağı 42 kilometr dərinlikdə yerləşib.

    Tələfat və ya dağıntı barədə məlumat verilmir.

    Meksika Zəlzələ Episentr
