Meksika sahillərində 6,5 maqnitudada zəlzələ olub
Digər ölkələr
- 02 yanvar, 2026
- 19:53
Meksikanın cənub-qərbindəki Herrero ştatında 6,5 maqnitudada zəlzələ qeydə alınıb.
"Report"un xəbərinə görə, bu barədə Avropa-Aralıq dənizi Seysmoloji Mərkəzi məlumat verib.
Məlumata görə, zəlzələnin episentri 187 min nəfərin yaşadığı Çilpansinqo şəhərindən 42 kilometr cənub-şərqdə, ocağı 42 kilometr dərinlikdə yerləşib.
Tələfat və ya dağıntı barədə məlumat verilmir.
