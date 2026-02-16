İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Hikmət Hacıyev: Azərbaycan və Serbiya interregional əməkdaşlıqda mühüm rol oynayırlar

    Xarici siyasət
    • 16 fevral, 2026
    • 13:03
    Hikmət Hacıyev: Azərbaycan və Serbiya interregional əməkdaşlıqda mühüm rol oynayırlar

    Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev Azərbaycan və Serbiyanın interregional əməkdaşlığı ilə bağlı paylaşım edib.

    "Report" xəbər verir ki, diplomat bu barədə "X" sosial media hesabında yazıb.

    "Azərbaycan və Serbiya strateji tərəfdaşlar və yüksələn orta güclər kimi interregional əməkdaşlıqda da mühüm rol oynayırlar - Azərbaycan Cənubi Qafqazda / daha geniş Xəzər hövzəsində, Serbiya isə Balkanlarda yerləşir.

    Zəngəzur Dəhlizi / TRIPP təşəbbüsü Daha Geniş Xəzər / Mərkəzi Asiya ilə Balkan regionları arasında əlaqəliliyin gücləndirilməsi üçün əlverişli imkanlar yaradır", - o bildirib.

    Azərbaycan Serbiya Hikmət Hacıyev
    Гаджиев: Зангезурский коридор открывает новые возможности для Каспийского региона и Балкан
    Hajiyev: Zangazur Corridor creates favorable opportunities for Caspian and Balkan regions

    Son xəbərlər

    13:19

    Bakıda bina yanıb, sakinlər təxliyyə edilib

    Hadisə
    13:18

    Məcnun Məmmədov Ucarda vətəndaşları qəbul edəcək

    ASK
    13:18

    Zığ dairəsi-Hava Limanı yolunda sürət həddi əvvəlki vəziyyətinə qaytarılıb - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    13:16

    Rusiya Xarkov və Sumı vilayətlərinə zərbələr endirib: 8 yaralı var

    Digər ölkələr
    13:11

    Xocalıya köçürülən daha 30 ailəyə mənzillərin açarları təqdim edilib - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    13:10

    "Qarabağ" - "Nyukasl" oyununu norveçli hakimlər idarə edəcək

    Futbol
    13:06

    Ermənistan 300-dən çox "Starlink" terminalı idxal edib

    Region
    13:03

    Hikmət Hacıyev: Azərbaycan və Serbiya interregional əməkdaşlıqda mühüm rol oynayırlar

    Xarici siyasət
    13:02

    Naxçıvanda əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlərin ümumi dəyəri 10 %-ə yaxın azalıb

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti