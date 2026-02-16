Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Гаджиев: Зангезурский коридор открывает новые возможности для Каспийского региона и Балкан

    Инфраструктура
    • 16 февраля, 2026
    • 13:04
    Гаджиев: Зангезурский коридор открывает новые возможности для Каспийского региона и Балкан

    Зангезурский коридор создает благоприятные возможности для укрепления связей между более широкими регионами Каспия/Центральной Азии и Балканами.

    Как сообщает Report, об этом помощник президента Азербайджанской Республики - руководитель отдела по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев написал в соцсети X.

    "Азербайджан и Сербия, как стратегические партнеры и развивающиеся средние державы, также играют важную роль в межрегиональном сотрудничестве - Азербайджан расположен соответственно на Южном Кавказе/в более широком Каспийском регионе, а Сербия - на Балканах. Инициатива Зангезурского коридора/TRIPP создает благоприятные возможности для укрепления связей между более широкими регионами Каспия/Центральной Азии и Балканами", - написал Гаджиев.

    Hikmət Hacıyev: Azərbaycan və Serbiya interregional əməkdaşlıqda mühüm rol oynayırlar
    Hajiyev: Zangazur Corridor creates favorable opportunities for Caspian and Balkan regions
    Лента новостей