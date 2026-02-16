İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev və Aleksandar Vuçiç qeyri-rəsmi səhər yeməyində iştirak ediblər

    Xarici siyasət
    • 16 fevral, 2026
    • 13:00
    İlham Əliyev və Aleksandar Vuçiç qeyri-rəsmi səhər yeməyində iştirak ediblər

    Prezident İlham Əliyev və Serbiya Respublikasının Prezidenti Aleksandar Vuçiç qeyri-rəsmi səhər yeməyində iştirak ediblər.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Prezident İlham Əliyevin sosial şəbəkə hesabında paylaşım edilib.

    İlham Əliyev Aleksandar Vuçiç Azərbaycan Serbiya
    Foto
