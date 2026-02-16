Naxçıvanda əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlərin ümumi dəyəri 10 %-ə yaxın azalıb
Maliyyə
- 16 fevral, 2026
- 13:02
Bu ilin yanvar ayında Naxçıvan Muxtar Respublikasında əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlərin ümumi dəyəri 16,8 milyon manat təşkil edib.
Bu barədə "Report"un yerli bürosuna Naxçıvanın Dövlət Statistika Komitəsindən bildirilib.
Məlumata görə, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 9,8 % azdır.
Bundan başqa, ötən ay muxtar respublikada göstərilən informasiya və rabitə xidmətlərinin dəyəri isə 1 il əvvələ nisbətən 45,4 % azalaraq 1,75 milyon manat olub.
