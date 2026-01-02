У побережья Мексики произошло землетрясение магнитудой 6,5
Другие страны
- 02 января, 2026
- 18:51
Землетрясение магнитудой 6,5 зафиксировано в штате Герреро на юго-западе Мексики.
Как передает Report, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
По его данным, эпицентр находился в 42 км к юго-востоку от города Чильпансинго, где проживают 187 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 42 км.
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
