Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    У побережья Мексики произошло землетрясение магнитудой 6,5

    Другие страны
    • 02 января, 2026
    • 18:51
    У побережья Мексики произошло землетрясение магнитудой 6,5

    Землетрясение магнитудой 6,5 зафиксировано в штате Герреро на юго-западе Мексики.

    Как передает Report, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

    По его данным, эпицентр находился в 42 км к юго-востоку от города Чильпансинго, где проживают 187 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 42 км.

    Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

    Мексика землетрясение магнитуда
    Meksika sahillərində 6,5 maqnitudada zəlzələ olub

    Последние новости

    19:55

    Le Parisien: В Париже задержали мужчину за кражу меча со статуи Жанны Д'Арк

    Другие страны
    19:43
    Фото

    Зеленский назначил Олега Иващенко главой военной разведки Украины

    Другие страны
    19:40

    FT: Зарплата главы ЕЦБ на 50% выше, чем указано в отчете

    Другие страны
    19:29

    ВС Турции изъяли более 50 кг наркотиков на границе с Ираном

    В регионе
    19:20

    МИД Пакистана сообщил о переговорах с Азербайджаном по инвестициям

    Внешняя политика
    19:11

    Правительственные силы Йемена выбили сепаратистов из лагеря в Хадрамауте

    Другие страны
    18:59

    В результате ракетной атаки России по центру Харькова пострадали 19 человек

    Другие страны
    18:51

    У побережья Мексики произошло землетрясение магнитудой 6,5

    Другие страны
    18:36

    Гутерриш глубоко обеспокоен ростом числа жертв российско-украинского конфликта

    Другие страны
    Лента новостей