İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Casusluqda ittiham edilən Fransa vətəndaşının məhkəməsində daha bir neçə şahid dindiriləcək

    Hadisə
    • 16 fevral, 2026
    • 13:01
    Casusluqda ittiham edilən Fransa vətəndaşının məhkəməsində daha bir neçə şahid dindiriləcək

    Fransaya casusluqda ittiham edilərək həbs olunan Martin Ryan və dövlətə xəyanətdə təqsirləndirilən Azad Məmmədlinin barəsində Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətində (DTX) aparılmış cinayət işi üzrə keçirilən məhkəmə prosesində dövlət ittihamçısı cinayət işində adı keçən və iclaslara gəlməyən şahidlərin çağırılmasını istəyib.

    "Report"un məlumatına görə, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində hakim Elmin Rüstəmovun sədrliyi ilə keçirilən prosesdə dövlət ittihamçısı bildirib ki, cinayət işində adı keçən şəxslərin dindirilməsi iş üçün əhəmiyyət kəsb edir.

    Təqsirləndirilənlərin vəkilləri də sözügedən məsələ ilə razılaşıb.

    Məhkəmə vəsatəti təmin edib və növbəti proses şahidlərin dindirilməsi üçün fevralın 16-na təyin olunub.

    İttiham aktına görə, Martin Ryanın Azərbaycan Respublikasında istehsal edilən silah-sursatlar, 2020-ci il 44 günlük Vətən müharibəsi zamanı Azərbaycan Ordusunun komplektləşdirilməsi, Azərbaycan Silahlı Qüvvələrində hərbi xidmətdə olan və ya ehtiyata buraxılmış əlaqəyə cəlb edilməsi mümkün olan şəxslər, xaricdə fransız dilində təhsil almış şəxslər, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən xarici ölkə vətəndaşları və hüquqi şəxslər, Fransa xüsusi xidmət orqanının tapşırığı ilə Azərbaycan üzərindən digər ölkələrə gizli pul köçürülməsinin təşkili imkanları, Böyük Britaniya, Əlcəzair, Türkiyə, Pakistan, İran, Çin, Somali, Mərkəzi Asiya dövlətləri və digər dövlətlərlə Azərbaycan arasında münasibət və əlaqələr, hərbi əməkdaşlıq planları, Azərbaycana idxal olunan silah-sursat barədə məlumatların əldə edilməsinə dair tapşırıqlar almasına və bu istiqamətlərdə fəaliyyətinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib.

    Qeyd edək ki, Martin Ryan və digərləri 2023-cü il dekabrın 4-də həbs olunub. "Merkorama" MMC-nin baş direktoru olan Martin Ryana qarşı casusluq ittihamı irəli sürülüb.

    İttihama görə, Martin Ryan onu məxfi əməkdaşlığa cəlb edən, sonradan Bakıdan "persona non-grata" elan edilərək qovulmuş Fransanın DGSE (Xarici Təhlükəsizlik Baş İdarəsi) əməkdaşları tərəfindən agent-casus kimi istifadə edilib.

    Həmin cinayət işi üzrə Martin Ryanla yanaşı, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı Azad Məmmədlinin "dövlətə xəyanət" ittihamı ilə mühakimə olunacağı bəlli olub.

    Məlum olduğu kimi, geniş casus şəbəkəsinin ifşasından və xidməti uğursuzluqlardan sonra 2023-cü il dekabr ayının 20-də Fransa Xarici Təhlükəsizlik Baş İdarəsinin (DGSE) rəisi Bernar Emye həmin vəzifəsindən azad edilib.

    məhkəmə Cinayət işi casusluq Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti

    Son xəbərlər

    13:19

    Bakıda bina yanıb, sakinlər təxliyyə edilib

    Hadisə
    13:18

    Məcnun Məmmədov Ucarda vətəndaşları qəbul edəcək

    ASK
    13:18

    Zığ dairəsi-Hava Limanı yolunda sürət həddi əvvəlki vəziyyətinə qaytarılıb - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    13:16

    Rusiya Xarkov və Sumı vilayətlərinə zərbələr endirib: 8 yaralı var

    Digər ölkələr
    13:11

    Xocalıya köçürülən daha 30 ailəyə mənzillərin açarları təqdim edilib - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    13:10

    "Qarabağ" - "Nyukasl" oyununu norveçli hakimlər idarə edəcək

    Futbol
    13:06

    Ermənistan 300-dən çox "Starlink" terminalı idxal edib

    Region
    13:03

    Hikmət Hacıyev: Azərbaycan və Serbiya interregional əməkdaşlıqda mühüm rol oynayırlar

    Xarici siyasət
    13:02

    Naxçıvanda əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlərin ümumi dəyəri 10 %-ə yaxın azalıb

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti