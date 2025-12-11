Украина передала США обновленную версию мирного плана

Украина передала США обновленную редакцию мирного плана, представленного ранее Вашингтоном Москве.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщил журналистам президент Украины Владимир Зеленский.

Он отметил, что текущая редакция отражает видение Киева, а также европейские позиции, но не является окончательной.

Зеленский уточнил, что первоначальный 28-пунктный план был сокращен до 20 пунктов, и процесс его редактирования продолжается. Эти 20 пунктов являются фундаментом, на основе которого разрабатываются дополнительные документы по экономике, восстановлению и гарантиям безопасности.

"Например, экономическое направление будет включать несколько документов, над которыми будут работать премьер-министр Юлия Свириденко, министр экономики Алексей Соболев, вице-премьер Тарас Качка и другие специалисты", - уточнил украинский лидер.