Украина передала США обновленную версию мирного плана

    Другие страны
    11 декабря, 2025
    20:25
    Украина передала США обновленную редакцию мирного плана, представленного ранее Вашингтоном Москве.

    Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщил журналистам президент Украины Владимир Зеленский.

    Он отметил, что текущая редакция отражает видение Киева, а также европейские позиции, но не является окончательной.

    Зеленский уточнил, что первоначальный 28-пунктный план был сокращен до 20 пунктов, и процесс его редактирования продолжается. Эти 20 пунктов являются фундаментом, на основе которого разрабатываются дополнительные документы по экономике, восстановлению и гарантиям безопасности.

    "Например, экономическое направление будет включать несколько документов, над которыми будут работать премьер-министр Юлия Свириденко, министр экономики Алексей Соболев, вице-премьер Тарас Качка и другие специалисты", - уточнил украинский лидер.

