İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    Azərbaycan əhalisi 11 ayda yanacaq xərclərini 8 %-ə yaxın artırıb

    Energetika
    • 11 dekabr, 2025
    • 12:25
    Azərbaycan əhalisi 11 ayda yanacaq xərclərini 8 %-ə yaxın artırıb

    Bu ilin yanvar-noyabr aylarında Azərbaycanda pərakəndə ticarət şəbəkəsində istehlakçılara 3 milyard 521,3 milyon manatlıq avtomobil benzini və dizel yanacağı satılıb.

    "Report"un Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən verdiyi məlumata görə, bu, ötən ilin eyni ayları ilə müqayisədə 7,7 % çoxdur.

    Ötən 11 ay ərzində alıcıların son istehlak məqsədilə aldıqları mallara xərclədiyi vəsaitin 6 %-i avtomobil benzini və dizel yanacağının alınmasına sərf olunub.

    Xatırladaq ki, bu ilin yanvar-noyabr aylarında Azərbaycanda pərakəndə ticarət şəbəkəsində istehlakçılara 58 milyard 571,3 milyon manatlıq, o cümlədən 31 milyard 937,1 milyon manatlıq ərzaq məhsulları, içkilər və tütün məmulatları, 26 milyard 634,2 milyon manatlıq qeyri-ərzaq malları satılıb. Ötən ilin yanvar-noyabr ayları ilə müqayisədə pərakəndə ticarət dövriyyəsi real ifadədə 3,7 %, o cümlədən ərzaq məhsulları, içkilər və tütün məmulatları üzrə 1,2 %, qeyri-ərzaq malları üzrə 6,7 % artıb.

    yanacaq benzin ticarət
    Население Азербайджана увеличило расходы на топливо почти на 8%

    Son xəbərlər

    12:45

    Elçin Quliyev Bəhreynin daxili işlər naziri ilə görüşüb

    Hadisə
    12:43
    Foto

    Ordubadın yüksək dağlıq ərazilərində qarın hündürlüyü 20 sm-ə çatıb

    Ekologiya
    12:42

    İbrahim Süleymanov: "Süni intellekt nə qədər faydalı olsa da, çox böyük risklər də daşıyır"

    İKT
    12:42

    Naxçıvanda yük və sərnişin daşınması 1 %-dən çox artıb

    İnfrastruktur
    12:36

    "Azərişıq" Kəlbəcərin elektrik şəbəkəsini yenidən qurur

    Energetika
    12:33

    Azərbaycan millisinin baş məşqçisi: "Litva və Şimali İrlandiya bizim üçün uyğun rəqiblərdir"

    Futbol
    12:31
    Foto

    Azərbaycanda data və kvantum platformaları yaradıla bilər

    İKT
    12:30

    Naxçıvan iqtisadiyyatına investisiya qoyuluşu 45 %-dən çox artıb

    İnfrastruktur
    12:26

    Ballıca sakini: Kənddən ağlaya-ağlaya çıxmışdıq, indi gülə-gülə qayıdırıq

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti