    UEFA Konfrans Liqasının Liqa mərhələsində V turun oyunları keçirilib

    UEFA Konfrans Liqasının Liqa mərhələsində V turun oyunları keçirilib.

    "Report"un məlumatına görə "Fiorentina" evdə "Dinamo"nu qəbul edib.

    "Samsunspor" klubu isə Türkiyədə AEK-lə üz-üzə gəlib.

    UEFA Konfrans Liqası

    Liqa mərhələsi

    V tur

    11 dekabr

    "Fiorentina" (İtaliya) - "Dinamo" (Kiyev, Ukrayna) 2:1

    "Yagelloniya" (Polşa) - "Rayo Valyekano" (İspaniya) 1:2

    "Drita" (Kosovo) - AZ (Niderland) 0:3

    "Breydablik" (İslandiya) - "Şemrok Rovers" (İrlandiya) 3:1

    "Samsunspor" (Türkiyə) - AEK (Yunanıstan) 1:2

    "Şkendiya" (Şimali Makedoniya) - "Slovan" (Slovakiya) 2:0

    "Hakken" (İsveç) - AEK (Larnaka, Kipr) 1:1

    "Universitatya" (Rumıniya) - "Sparta" (Çexiya) 1:2

    "Noa" (Ermənistan) - "Legiya" (Polşa) 2:1

    "Rapid" (Avstriya) - "Omoniya" (Kipr) 0:1

    "Lex" (Polşa) - "Maynts 05" (Almaniya) 1:1

    "Riyeka" (Xorvatiya) - "Sele" (Sloveniya) 3:0

    "Linkoln" (Cəbəllütariq) - "Siqma" (Çexiya) 2:1

    "KuPS" (Finlandiya) - "Lozanna" (İsveçrə) 0:0

    "Aberdin" (Şotlandiya) - "Strasburq" (Fransa) 0:1

    "Rakuv" (Polşa) - "Zrinski" (Bosniya və Herseqovina) 1:0

    "Hamrun" (Malta) - "Şaxtyor" (Ukrayna) 0:2

    "Şelbrun" (İrlandiya) - "Kristal Pelas" (İngiltərə) 0:3

