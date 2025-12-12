UEFA Konfrans Liqasının Liqa mərhələsində V turun oyunları keçirilib
- 12 dekabr, 2025
- 02:02
UEFA Konfrans Liqasının Liqa mərhələsində V turun oyunları keçirilib.
"Report"un məlumatına görə "Fiorentina" evdə "Dinamo"nu qəbul edib.
"Samsunspor" klubu isə Türkiyədə AEK-lə üz-üzə gəlib.
UEFA Konfrans Liqası
Liqa mərhələsi
V tur
11 dekabr
"Fiorentina" (İtaliya) - "Dinamo" (Kiyev, Ukrayna) 2:1
"Yagelloniya" (Polşa) - "Rayo Valyekano" (İspaniya) 1:2
"Drita" (Kosovo) - AZ (Niderland) 0:3
"Breydablik" (İslandiya) - "Şemrok Rovers" (İrlandiya) 3:1
"Samsunspor" (Türkiyə) - AEK (Yunanıstan) 1:2
"Şkendiya" (Şimali Makedoniya) - "Slovan" (Slovakiya) 2:0
"Hakken" (İsveç) - AEK (Larnaka, Kipr) 1:1
"Universitatya" (Rumıniya) - "Sparta" (Çexiya) 1:2
"Noa" (Ermənistan) - "Legiya" (Polşa) 2:1
"Rapid" (Avstriya) - "Omoniya" (Kipr) 0:1
"Lex" (Polşa) - "Maynts 05" (Almaniya) 1:1
"Riyeka" (Xorvatiya) - "Sele" (Sloveniya) 3:0
"Linkoln" (Cəbəllütariq) - "Siqma" (Çexiya) 2:1
"KuPS" (Finlandiya) - "Lozanna" (İsveçrə) 0:0
"Aberdin" (Şotlandiya) - "Strasburq" (Fransa) 0:1
"Rakuv" (Polşa) - "Zrinski" (Bosniya və Herseqovina) 1:0
"Hamrun" (Malta) - "Şaxtyor" (Ukrayna) 0:2
"Şelbrun" (İrlandiya) - "Kristal Pelas" (İngiltərə) 0:3