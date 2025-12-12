Лига конференций УЕФА: Состоялись матчи 5-го тура общего этапа
- 12 декабря, 2025
- 02:24
В Лиге конференций УЕФА состоялись матчи 5-го тура общего этапа.
Как сообщает Report, Итальянская "Фиорентина" на своем поле принимала "Динамо" (Киев), а турецкий "Самсунспор" сыграл дома против АЕК.
Лига конференций УЕФА
Лига этапа
5-й тур
11 декабря
"Фиорентина" (Италия) – "Динамо" (Киев, Украина) - 2:1
"Ягеллония" (Польша) – "Райо Вальекано" (Испания) - 1:2
"Дрита" (Косово) – AZ (Нидерланды) - 0:3
"Брейдагблик" (Исландия) – "Шемрок Роверс" (Ирландия) - 3:1
"Самсунспор" (Турция) – АЕК (Греция) - 1:2
"Шкендия" (Северная Македония) – "Слован" (Словакия) - 2:0
"Хеккен" (Швеция) – АЕК (Ларнака, Кипр) - 1:1
"Университатя" (Румыния) – "Спарта" (Чехия) - 1:2
"Ноа" (Армения) – "Легия" (Польша) - 2:1
"Рапид" (Австрия) – "Омония" (Кипр) - 0:1
"Лех" (Польша) – "Майнц 05" (Германия) - 1:1
"Риеке" (Хорватия) – "Целе" (Словения) - 3:0
"Линкольн" (Гибралтар) – "Сигма" (Чехия) - 2:1
"КуПС" (Финляндия) – "Лозанна" (Швейцария) - 0:0
"Абердин" (Шотландия) – "Страсбур" (Франция) - 0:1
"Ракув" (Польша) – "Зриньски" (Босния и Герцеговина) - 1:0
"Хамрун" (Мальта) – "Шахтёр" (Украина) - 0:2
"Шелбурн" (Ирландия) – "Кристал Пэлас" (Англия) - 0:3