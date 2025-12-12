Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров

    Лига конференций УЕФА: Состоялись матчи 5-го тура общего этапа

    Футбол
    • 12 декабря, 2025
    • 02:24
    Лига конференций УЕФА: Состоялись матчи 5-го тура общего этапа

    В Лиге конференций УЕФА состоялись матчи 5-го тура общего этапа.

    Как сообщает Report, Итальянская "Фиорентина" на своем поле принимала "Динамо" (Киев), а турецкий "Самсунспор" сыграл дома против АЕК.

    Лига конференций УЕФА

    Лига этапа

    5-й тур

    11 декабря

    "Фиорентина" (Италия) – "Динамо" (Киев, Украина) - 2:1

    "Ягеллония" (Польша) – "Райо Вальекано" (Испания) - 1:2

    "Дрита" (Косово) – AZ (Нидерланды) - 0:3

    "Брейдагблик" (Исландия) – "Шемрок Роверс" (Ирландия) - 3:1

    "Самсунспор" (Турция) – АЕК (Греция) - 1:2

    "Шкендия" (Северная Македония) – "Слован" (Словакия) - 2:0

    "Хеккен" (Швеция) – АЕК (Ларнака, Кипр) - 1:1

    "Университатя" (Румыния) – "Спарта" (Чехия) - 1:2

    "Ноа" (Армения) – "Легия" (Польша) - 2:1

    "Рапид" (Австрия) – "Омония" (Кипр) - 0:1

    "Лех" (Польша) – "Майнц 05" (Германия) - 1:1

    "Риеке" (Хорватия) – "Целе" (Словения) - 3:0

    "Линкольн" (Гибралтар) – "Сигма" (Чехия) - 2:1

    "КуПС" (Финляндия) – "Лозанна" (Швейцария) - 0:0

    "Абердин" (Шотландия) – "Страсбур" (Франция) - 0:1

    "Ракув" (Польша) – "Зриньски" (Босния и Герцеговина) - 1:0

    "Хамрун" (Мальта) – "Шахтёр" (Украина) - 0:2

    "Шелбурн" (Ирландия) – "Кристал Пэлас" (Англия) - 0:3

    Лига конференций УЕФА футбол
    UEFA Konfrans Liqasının Liqa mərhələsində V turun oyunları keçirilib
    Elvis

    Последние новости

    03:29

    Трамп: США ведут переговоры с Россией и Китаем по вопросам денуклеаризации

    Другие страны
    03:10

    В Румынии выявили случай проказы

    Другие страны
    02:56

    Нижняя палата Конгресса отклонила попытку импичмента Трампа

    Другие страны
    02:29

    Состоялись матчи 6-го тура общего этапа Лиги Европы УЕФА

    Футбол
    02:24

    Лига конференций УЕФА: Состоялись матчи 5-го тура общего этапа

    Футбол
    02:22

    В Перу в ДТП с автобусом погибли восемь человек

    Другие страны
    01:51
    Фото

    Пярвиз Шахбазов: Энергетическое партнерство Азербайджана и США вступает в новую стратегическую фазу

    Энергетика
    01:47

    Кэролайн Ливитт: Трамп намерен поговорить с лидерами Таиланда и Камбоджи

    Другие страны
    01:15

    В Иране представители шести стран обсудят ситуацию в Афганистане

    В регионе
    Лента новостей