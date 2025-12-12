İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    Futbol
    • 12 dekabr, 2025
    • 02:05
    UEFA Avropa Liqasının əsas mərhələsinin VI turunun oyunları keçirilib

    UEFA Avropa Liqasının əsas mərhələsində V turun oyunları keçirilib.

    "Report" xəbər verir ki, Türkiyənin "Fənərbağça" klubu səfərdə Norveç təmsilçisi "Brann"la qarşılaşıb.

    "Roma" isə səfərdə "Seltik"lə üz-üzə gəlib.

    UEFA Avropa Liqası

    Liqa mərhələsi, VI tur

    11 dekabr

    "Dinamo" (Zaqreb, Xorvatiya) - "Betis" (İspaniya) 1:3

    "Ferentsvaroş" (Macarıstan) - "Reyncers" (Şotlandiya) 2:1

    "Yanq Boys" (İsveçrə) - "Lill" (Fransa) 1:0

    "Midtyullann" (Danimarka) - "Genk" (Belçika) 1:0

    "Ludoqorets" (Bolqarıstan) - PAOK (Yunanıstan) 3:3

    "Şturm" (Avstriya) - "Srvena Zvezda" (Serbiya) 0:1

    "Nitsa" (Fransa) - "Braqa" (Portuqaliya) 0:1

    "Ştutqart" (Almaniya) - "Makkabi" (Təl-Əviv, İsrail) 4:1

    "Utrext" (Niderland) - "Nottinqem Forest" (İngiltərə) 1:2

    "Portu" (Portuqaliya) - "Malmö" (İsveç) 2:1

    "Lion" (Fransa) - "Qo Ehed İqlz" (Niderland) 2:1

    "Seltik" (Şotlandiya) - "Roma" (İtaliya) 0:3

    "Bazel" (İsveçrə) - "Aston Villa" (İngiltərə) 1:2

    "Frayburq" (Almaniya) - "Zaltsburq" (Avstriya) 1:0

    FCSB (Rumıniya) - "Feyenoord" (Niderland) 4:3

    "Selta" (İspaniya) - "Bolonya" (İtaliya) 1:2

    "Panatinaikos" (Yunanıstan) - "Viktoriya" (Çexiya) 0:0

    "Brann" (Norveç) - "Fənərbağça" (Türkiyə) 0:4

