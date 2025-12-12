UEFA Avropa Liqasının əsas mərhələsinin VI turunun oyunları keçirilib
- 12 dekabr, 2025
- 02:05
UEFA Avropa Liqasının əsas mərhələsində V turun oyunları keçirilib.
"Report" xəbər verir ki, Türkiyənin "Fənərbağça" klubu səfərdə Norveç təmsilçisi "Brann"la qarşılaşıb.
"Roma" isə səfərdə "Seltik"lə üz-üzə gəlib.
UEFA Avropa Liqası
Liqa mərhələsi, VI tur
11 dekabr
"Dinamo" (Zaqreb, Xorvatiya) - "Betis" (İspaniya) 1:3
"Ferentsvaroş" (Macarıstan) - "Reyncers" (Şotlandiya) 2:1
"Yanq Boys" (İsveçrə) - "Lill" (Fransa) 1:0
"Midtyullann" (Danimarka) - "Genk" (Belçika) 1:0
"Ludoqorets" (Bolqarıstan) - PAOK (Yunanıstan) 3:3
"Şturm" (Avstriya) - "Srvena Zvezda" (Serbiya) 0:1
"Nitsa" (Fransa) - "Braqa" (Portuqaliya) 0:1
"Ştutqart" (Almaniya) - "Makkabi" (Təl-Əviv, İsrail) 4:1
"Utrext" (Niderland) - "Nottinqem Forest" (İngiltərə) 1:2
"Portu" (Portuqaliya) - "Malmö" (İsveç) 2:1
"Lion" (Fransa) - "Qo Ehed İqlz" (Niderland) 2:1
"Seltik" (Şotlandiya) - "Roma" (İtaliya) 0:3
"Bazel" (İsveçrə) - "Aston Villa" (İngiltərə) 1:2
"Frayburq" (Almaniya) - "Zaltsburq" (Avstriya) 1:0
FCSB (Rumıniya) - "Feyenoord" (Niderland) 4:3
"Selta" (İspaniya) - "Bolonya" (İtaliya) 1:2
"Panatinaikos" (Yunanıstan) - "Viktoriya" (Çexiya) 0:0
"Brann" (Norveç) - "Fənərbağça" (Türkiyə) 0:4