Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров

    Состоялись матчи 6-го тура общего этапа Лиги Европы УЕФА

    Футбол
    • 12 декабря, 2025
    • 02:29
    Состоялись матчи 6-го тура общего этапа Лиги Европы УЕФА

    Состоялись матчи 6-го тура общего этапа Лиги Европы УЕФА.

    Как сообщает Report, турецкий клуб "Фенербахче" провёл выездной матч против норвежского "Бранна". "Рома" (Италия) на выезде встретилась с "Селтик" (Шотландия).

    Лига Европы УЕФА

    Основной этап, 6-й тур

    11 декабря

    "Динамо" (Загреб, Хорватия) – "Бетис" (Испания) - 1:3

    "Ференцварош" (Венгрия) – "Рейнджерс" (Шотландия) - 2:1

    "Янг Бойз" (Швейцария) – "Лилль" (Франция) - 1:0

    "Мидтьюлланн" (Дания) – "Генк" (Бельгия) - 1:0

    "Лудогорец" (Болгария) – PAOK (Греция) - 3:3

    "Штурм" (Австрия) – "Црвена Звезда" (Сербия) - 0:1

    "Ницца" (Франция) – "Брага" (Португалия) - 0:1

    "Штутгарт" (Германия) – "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль) - 4:1

    "Утрехт" (Нидерланды) – "Ноттингем Форест" (Англия) - 1:2

    "Порту" (Португалия) – "Мальмё" (Швеция) - 2:1

    "Лион" (Франция) – "Гоу Эхед Иглз" (Нидерланды) - 2:1

    "Селтик" (Шотландия) – "Рома" (Италия) - 0:3

    "Базель" (Швейцария) – "Астон Вилла" (Англия) - 1:2

    "Фрайбург" (Германия) – "Зальцбург" (Австрия) - 1:0

    FCSB (Румыния) – "Фейеноорд" (Нидерланды) - 4:3

    "Сельта" (Испания) – "Болонья" (Италия) - 1:2

    "Панатинаикос" (Греция) – "Виктория" (Чехия) - 0:0

    "Бранн" (Норвегия) – "Фенербахче" (Турция) - 0:4

    футбол Лига Европы УЕФА
    UEFA Avropa Liqasının əsas mərhələsinin VI turunun oyunları keçirilib
    Elvis

    Последние новости

    03:29

    Трамп: США ведут переговоры с Россией и Китаем по вопросам денуклеаризации

    Другие страны
    03:10

    В Румынии выявили случай проказы

    Другие страны
    02:56

    Нижняя палата Конгресса отклонила попытку импичмента Трампа

    Другие страны
    02:29

    Состоялись матчи 6-го тура общего этапа Лиги Европы УЕФА

    Футбол
    02:24

    Лига конференций УЕФА: Состоялись матчи 5-го тура общего этапа

    Футбол
    02:22

    В Перу в ДТП с автобусом погибли восемь человек

    Другие страны
    01:51
    Фото

    Пярвиз Шахбазов: Энергетическое партнерство Азербайджана и США вступает в новую стратегическую фазу

    Энергетика
    01:47

    Кэролайн Ливитт: Трамп намерен поговорить с лидерами Таиланда и Камбоджи

    Другие страны
    01:15

    В Иране представители шести стран обсудят ситуацию в Афганистане

    В регионе
    Лента новостей