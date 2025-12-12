Состоялись матчи 6-го тура общего этапа Лиги Европы УЕФА
- 12 декабря, 2025
- 02:29
Состоялись матчи 6-го тура общего этапа Лиги Европы УЕФА.
Как сообщает Report, турецкий клуб "Фенербахче" провёл выездной матч против норвежского "Бранна". "Рома" (Италия) на выезде встретилась с "Селтик" (Шотландия).
Лига Европы УЕФА
Основной этап, 6-й тур
11 декабря
"Динамо" (Загреб, Хорватия) – "Бетис" (Испания) - 1:3
"Ференцварош" (Венгрия) – "Рейнджерс" (Шотландия) - 2:1
"Янг Бойз" (Швейцария) – "Лилль" (Франция) - 1:0
"Мидтьюлланн" (Дания) – "Генк" (Бельгия) - 1:0
"Лудогорец" (Болгария) – PAOK (Греция) - 3:3
"Штурм" (Австрия) – "Црвена Звезда" (Сербия) - 0:1
"Ницца" (Франция) – "Брага" (Португалия) - 0:1
"Штутгарт" (Германия) – "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль) - 4:1
"Утрехт" (Нидерланды) – "Ноттингем Форест" (Англия) - 1:2
"Порту" (Португалия) – "Мальмё" (Швеция) - 2:1
"Лион" (Франция) – "Гоу Эхед Иглз" (Нидерланды) - 2:1
"Селтик" (Шотландия) – "Рома" (Италия) - 0:3
"Базель" (Швейцария) – "Астон Вилла" (Англия) - 1:2
"Фрайбург" (Германия) – "Зальцбург" (Австрия) - 1:0
FCSB (Румыния) – "Фейеноорд" (Нидерланды) - 4:3
"Сельта" (Испания) – "Болонья" (Италия) - 1:2
"Панатинаикос" (Греция) – "Виктория" (Чехия) - 0:0
"Бранн" (Норвегия) – "Фенербахче" (Турция) - 0:4