В Азербайджане выросло число активных налогоплательщиков

    • 09 января, 2026
    • 11:05
    По состоянию на 1 января этого года число активных налогоплательщиков в Азербайджане увеличилось на 6,5% по сравнению с началом года и составило 859,3 тыс.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу.

    Согласно информации, за этот период число активных плательщиков НДС в стране увеличилось на 10,6% и составило 58,4 тыс.

    На указанную дату число активных хозяйствующих субъектов (объектов) увеличилось на 7,1% - до 232,8 тыс.

