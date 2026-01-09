В Азербайджане выросло число активных налогоплательщиков

По состоянию на 1 января этого года число активных налогоплательщиков в Азербайджане увеличилось на 6,5% по сравнению с началом года и составило 859,3 тыс.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу.

Согласно информации, за этот период число активных плательщиков НДС в стране увеличилось на 10,6% и составило 58,4 тыс.

На указанную дату число активных хозяйствующих субъектов (объектов) увеличилось на 7,1% - до 232,8 тыс.