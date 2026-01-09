Пожары в Джебраиле и Физули потушены
Происшествия
- 09 января, 2026
- 11:43
Пожары в Джебраиле и Физули потушены.
Об этом Report сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).
Отмечается, что силами Государственной противопожарной службы МЧС были ликвидированы пожары на открытой местности в направлении села Джоджуг Марджанлы Джебраильского района, города Горадиз, поселка Ахмедалылар, а также сел Газахлар и Мирзенагылы Физулинского района.
Отметим, что вчера в Джебраиле и Физули произошли пожары. Огонь распространился на приграничную территорию вдоль реки Араз.
