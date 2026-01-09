Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране
    Пожары в Джебраиле и Физули потушены

    Происшествия
    • 09 января, 2026
    • 11:43
    Пожары в Джебраиле и Физули потушены.

    Об этом Report сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

    Отмечается, что силами Государственной противопожарной службы МЧС были ликвидированы пожары на открытой местности в направлении села Джоджуг Марджанлы Джебраильского района, города Горадиз, поселка Ахмедалылар, а также сел Газахлар и Мирзенагылы Физулинского района.

    Отметим, что вчера в Джебраиле и Физули произошли пожары. Огонь распространился на приграничную территорию вдоль реки Араз.

    Физули Джебраил пожары МЧС
    Видео
    Cəbrayıl və Füzulidə baş verən yanğın söndürülüb

    11:49

    11:43
    11:40

    11:31

    11:30

    11:24

    11:14

    11:05

    10:51

