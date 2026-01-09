İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar
    Cəbrayıl və Füzulidə baş verən yanğın söndürülüb

    Hadisə
    • 09 yanvar, 2026
    • 11:18
    Cəbrayıl və Füzulidə baş verən yanğın söndürülüb

    Cəbrayıl və Füzulidə baş verən yanğın söndürülüb.

    Bu barədə "Report"a Fövqəladə Hallar Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, nazirliyin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin qüvvələri tərəfindən görülmüş zəruri və təxirəsalınmaz tədbirlər sayəsində Cəbrayıl rayonunun Cocuq Mərcanlı kəndi, Füzuli rayonunun Horadiz şəhəri və Əhmədalılar qəsəbəsi, Qazaxlar və Mirzənağılı kəndləri istiqamətində açıq ərazidə baş vermiş yanğınlar daha geniş sahəyə yayılmasına imkan verilmədən söndürülüb.

    Qeyd edək ki, ötən gün Cəbrayıl və Füzulidə yanğınlar olub. Yanğın genişlənərək Araz çayı boyunca olan sərhəd əraziyə yayılmışdı.

    Cəbrayıl və Füzulidə baş verən yanğın söndürülüb

    Füzuli Cəbrayıl FHN
    Video
    Пожары в Джебраиле и Физули потушены

