ЦАХАЛ нанес удар по инфраструктуре ХАМАС в Газе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по сектору Газа, где по данным израильских военных была проведена неудачная попытка атаки со стороны палестинского движения ХАМАС.

Как передает Report, об этом говорится на официальной странице ЦАХАЛ в социальной сети "Х".

"В ответ на неудачный запуск снаряда со стороны одного из района города Газа в сторону Израиля, ЦАХАЛ нанес точечные удары по террористам ХАМАС и их инфраструктуре на юге и севере сектора Газа ", - говорится в армейской пресс-службе отмечая, что Израиль осуждает любое нарушение соглашения о прекращении огня и будет действовать для предотвращения угроз.

По информации израильских военных, удары были направлены на нескольких боевиков ХАМАС, пусковые ямы и дополнительную инфраструктуру.