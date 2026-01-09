Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране

    ЦАХАЛ нанес удар по инфраструктуре ХАМАС в Газе

    Другие страны
    • 09 января, 2026
    • 11:24
    ЦАХАЛ нанес удар по инфраструктуре ХАМАС в Газе

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по сектору Газа, где по данным израильских военных была проведена неудачная попытка атаки со стороны палестинского движения ХАМАС.

    Как передает Report, об этом говорится на официальной странице ЦАХАЛ в социальной сети "Х".

    "В ответ на неудачный запуск снаряда со стороны одного из района города Газа в сторону Израиля, ЦАХАЛ нанес точечные удары по террористам ХАМАС и их инфраструктуре на юге и севере сектора Газа ", - говорится в армейской пресс-службе отмечая, что Израиль осуждает любое нарушение соглашения о прекращении огня и будет действовать для предотвращения угроз.

    По информации израильских военных, удары были направлены на нескольких боевиков ХАМАС, пусковые ямы и дополнительную инфраструктуру.

    ЦАХАЛ Армия обороны Израиля ХАМАС сектор Газа удар инфраструктура
    İsrail Qəzzada HƏMAS-ın infrastrukturuna zərbə endirib

    Последние новости

    11:49

    Трамп заявил о планах наносить удары по наркокартелям, в том числе и в Мексике

    Другие страны
    11:43
    Видео

    Пожары в Джебраиле и Физули потушены

    Происшествия
    11:40

    Сибига: Украина инициирует срочное заседание ООН из-за удара ВС РФ по Львову "Орешником"

    В регионе
    11:31

    Пострадавший от взрыва на промпредприятии в Сумгайыте доставлен в Ожоговый центр - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    11:30

    Глава Минобороны Японии на следующей неделе посетит США

    Другие страны
    11:24

    ЦАХАЛ нанес удар по инфраструктуре ХАМАС в Газе

    Другие страны
    11:14

    Число пострадавших в результате российской атаки на Киев возросло до 25 человек - ОБНОВЛЕНО-2

    Другие страны
    11:05

    В Азербайджане выросло число активных налогоплательщиков

    Финансы
    10:51

    Швейцария призвала Баку и Ереван продолжить шаги по обеспечению устойчивого мира - ЭКСКЛЮЗИВ

    В регионе
    Лента новостей