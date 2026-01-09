Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране
    Швейцария призвала Баку и Ереван продолжить шаги по обеспечению устойчивого мира - ЭКСКЛЮЗИВ

    В регионе
    • 09 января, 2026
    • 10:51
    Швейцария призвала Баку и Ереван продолжить шаги по обеспечению устойчивого мира - ЭКСКЛЮЗИВ

    Швейцария призывает Азербайджан и Армению продолжить усилия по обеспечению прочного мира в регионе Южного Кавказа.

    Об этом Report заявили в министерстве иностранных дел Швейцарии.

    Во внешнеполитическом ведомстве также подчеркнули значимость саммита лидеров Азербайджана, США и Армении, состоявшегося 8 августа 2025 года в Вашингтоне, в контексте нормализации отношений между двумя южнокавказскими странами.

    "Швейцария приветствует недавние значительные позитивные события в отношениях между Арменией и Азербайджаном, включая совместную декларацию, принятую в Вашингтоне, округ Колумбия, 8 августа 2025 года. Швейцария призывает обе стороны в полной мере реализовать согласованные меры и продолжить усилия по достижению прочного мира, который принесет пользу их народам и всему региону", - отметили в МИД.

    Говоря о приоритетах Швейцарии в период председательства в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в 2026 году, в ведомстве сказали, что Берн намерен содействовать инклюзивному диалогу по вопросам безопасности и тесно сотрудничать со всеми государствами-участниками, а также продвигать основанные на консенсусе решения, приемлемые для всех 57 стран-членов.

    "Эта работа может проводиться на различных уровнях и определяться приоритетами швейцарского председательства. Кроме того, будет проведено несколько международных конференций, что даст возможность обсудить важные задачи. Швейцария стремится обеспечить, чтобы инструменты ОБСЕ могли предоставляться государствам-участникам по запросу, независимо от региона", - сказали в министерстве.

    Отвечая на вопрос о возможном визите действующего председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассиса в страны Южного Кавказа, в МИД подчеркнули, что он планирует посетить ряд государств-участников ОБСЕ, однако точных сроков не уточнили:

    "Планы поездок еще не были официально объявлены, поэтому на этом этапе не может быть предоставлена дополнительная информация о конкретных визитах или повестках дня".

    Лента новостей