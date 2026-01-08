Ermənistanın Baş naziri: Bütün ermənilərin katolikosu da Serj Sarkisyan kimi gedəcək
Region
- 08 yanvar, 2026
- 14:18
Ktriç Nersisyan (bütün ermənilərin katolikosu II Qaregin) Ermənistanın üçüncü prezidenti Serj Sarkisyan kimi getməli olacaq.
"Report"un Ermənistan KİV-inə istinadən verdiyi məlumata görə, bunu ölkənin Baş naziri Nikol Paşinyan bildirib.
"Deyirlər ki, Ktriç Nersisyan getmək niyyətində deyil. Biz elə etməyi planlaşdırırıq ki, o, öz niyyətini dəyişsin. Heç kimin getmək niyyəti olmur. Serj Sarkisyanın da belə bir (2018-ci ilin yazında - red.) niyyəti yox idi, lakin o, getmək məcburiyyətində qaldı. Eyni məsələ Ktriç Nersisyana da aiddir", - o qeyd edib.
Son xəbərlər
14:27
"Fənərbağça" Matteo Genduzinin transferini açıqlayıbFutbol
14:21
Azərbaycanın Qəzzada beynəlxalq sülhməramlı missiyada iştirak etməsi milli maraqlara uyğun deyil - RƏYXarici siyasət
14:21
Paşinyan Yeni ildə elektrik kəsintilərinə görə "Ermənistan Elektrik Şəbəkələri"nin keçmiş rəhbərliyini günahlandıbRegion
14:20
Türkiyəli müğənni Aleyna Tilkinin narkotik test nəticələri müsbət çıxıbRegion
14:18
Ermənistanın Baş naziri: Bütün ermənilərin katolikosu da Serj Sarkisyan kimi gedəcəkRegion
14:17
Foto
Azərbaycan və Səudiyyə Ərəbistanı enerji əməkdaşlığını müzakirə edibEnergetika
14:16
Bakı–Balakən-Bakı qatarının biletlərinə 10 % endirim tətbiq edilibİnfrastruktur
14:13
Türkiyə MN: Ukraynaya atəşkəsdən sonra sülhməramlı qüvvə göndərilə bilərRegion
14:01