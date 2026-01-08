Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Премьер: Католикос всех армян уйдет, как ушел Серж Саргсян

    В регионе
    • 08 января, 2026
    • 13:59
    Ктрич Нерсисян (католикос всех армян Гарегина II) вынужден будет уйти также как и третий президент Армении Серж Саргсян.

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

    "Говорят, что Ктрич Нерсисян не намерен уходить. Мы собираемся сделать так, чтобы он свое намерение изменил. Ни у кого не бывает намерений уйти. У Сержа Саргсяна также не было намерений уйти (весной 2018 года - ред.), но он был вынужден уйти, то же самое относится к Ктричу Нерсисяну", - отметил он.

    Лента новостей