Премьер: Католикос всех армян уйдет, как ушел Серж Саргсян
В регионе
- 08 января, 2026
- 13:59
Ктрич Нерсисян (католикос всех армян Гарегина II) вынужден будет уйти также как и третий президент Армении Серж Саргсян.
Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
"Говорят, что Ктрич Нерсисян не намерен уходить. Мы собираемся сделать так, чтобы он свое намерение изменил. Ни у кого не бывает намерений уйти. У Сержа Саргсяна также не было намерений уйти (весной 2018 года - ред.), но он был вынужден уйти, то же самое относится к Ктричу Нерсисяну", - отметил он.
