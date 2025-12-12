Kerolayn Levitt: Tramp Tailand və Kamboca liderləri ilə danışmaq niyyətindədir
Digər ölkələr
- 12 dekabr, 2025
- 02:43
Amerikanın Prezidenti Donald Tramp hələlik Tailand və Kamboca liderləri ilə danışmayıb, lakin bunu etmək niyyətindədir, Vaşinqton Administrasiyası iki ölkə arasındakı gərginliyin kəskinləşməsi ilə əlaqədar vəziyyəti izləyir.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Ağ Evin mətbuat katibi Kerolayn Levitt jurnalistlər üçün keçirdiyi növbəti brifinqdə bildirib.
"Prezident hələ bu telefon danışıqlarını aparmayıb və o bunu edəndə əminəm ki, siz bunu birbaşa ondan eşidəcəksiniz", – o deyib. Levitt Tailand və Kamboca arasındakı münaqişənin kəskinləşməsini nəzərdə tutaraq əlavə edib: "ABŞ Administrasiyası, şübhəsiz ki, bu vəziyyəti ən yüksək səviyyədə izləyir və prosesə tam cəlb olunub".
Son xəbərlər
03:01
Peruda avtobus qəzasında səkkiz nəfər ölübDigər ölkələr
02:43
Kerolayn Levitt: Tramp Tailand və Kamboca liderləri ilə danışmaq niyyətindədirDigər ölkələr
02:16
Foto
Parisdə Azərbaycan mühacirət ədəbiyyatının tanınmış nümayəndəsi Baninin 120 illiyi qeyd olunubMədəniyyət siyasəti
02:05
UEFA Avropa Liqasının əsas mərhələsinin VI turunun oyunları keçirilibFutbol
02:02
UEFA Konfrans Liqasının Liqa mərhələsində V turun oyunları keçirilibFutbol
01:58
Altı ölkənin nümayəndələri İranda Əfqanıstandakı vəziyyəti müzakirə edəcəklərRegion
01:36
Foto
Pərviz Şahbazov: Azərbaycanla ABŞ-nin enerji tərəfdaşlığı yeni strateji mərhələyə qədəm qoyubEnergetika
01:29
Foto
Bakıda qəza olub, xəsarət alanlar varHadisə
01:27