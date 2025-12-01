Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Кэролайн Ливитт: Трамп намерен поговорить с лидерами Таиланда и Камбоджи

    Другие страны
    • 12 декабря, 2025
    • 01:47
    Кэролайн Ливитт: Трамп намерен поговорить с лидерами Таиланда и Камбоджи

    Американский президент Дональд Трамп пока не поговорил с лидерами Таиланда и Камбоджи, но намерен это сделать, вашингтонская администрация следит за ситуацией в связи с обострением между двумя странами.

    Как передает Report, об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на регулярном брифинге для журналистов.

    "Президент еще не провел эти телефонные разговоры, а когда он это сделает, уверена, вы услышите об этом непосредственно от него", - сказала она. "Администрация США, безусловно, следит за этим на самом высоком уровне и в полной мере вовлечена", - добавила Ливитт, имея в виду эскалацию конфликта между Таиландом и Камбоджей.

