Кэролайн Ливитт: Трамп намерен поговорить с лидерами Таиланда и Камбоджи

Американский президент Дональд Трамп пока не поговорил с лидерами Таиланда и Камбоджи, но намерен это сделать, вашингтонская администрация следит за ситуацией в связи с обострением между двумя странами.

Как передает Report, об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на регулярном брифинге для журналистов.

"Президент еще не провел эти телефонные разговоры, а когда он это сделает, уверена, вы услышите об этом непосредственно от него", - сказала она. "Администрация США, безусловно, следит за этим на самом высоком уровне и в полной мере вовлечена", - добавила Ливитт, имея в виду эскалацию конфликта между Таиландом и Камбоджей.