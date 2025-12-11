Генпрокурор США: Захваченный танкер перевозил нефть из Венесуэлы и Ирана

США подозревают, что захваченный ими танкер участвовал в перевозке нефти из Венесуэлы и Ирана.

Как передает Report, об этом в соцсети Х заявила глава Минюста, также выполняющая функции генерального прокурора США, Пэм Бонди.

Она уточнила, что танкер использовался для перевозки сырой нефти из Венесуэлы и Ирана, подпадающей под санкции. Ордер на арест танкера выдали ФБР, Служба внутренней безопасности и береговая охрана США.

Политик добавила, что совместное с МВД расследование продолжается.

Напомним, что ранее американский президент Дональд Трамп подтвердил информацию агентства Bloomberg о задержании нефтяного танкера у берегов Венесуэлы.