Генпрокурор США: Захваченный танкер перевозил нефть из Венесуэлы и Ирана
Другие страны
- 11 декабря, 2025
- 03:06
США подозревают, что захваченный ими танкер участвовал в перевозке нефти из Венесуэлы и Ирана.
Как передает Report, об этом в соцсети Х заявила глава Минюста, также выполняющая функции генерального прокурора США, Пэм Бонди.
Она уточнила, что танкер использовался для перевозки сырой нефти из Венесуэлы и Ирана, подпадающей под санкции. Ордер на арест танкера выдали ФБР, Служба внутренней безопасности и береговая охрана США.
Политик добавила, что совместное с МВД расследование продолжается.
Напомним, что ранее американский президент Дональд Трамп подтвердил информацию агентства Bloomberg о задержании нефтяного танкера у берегов Венесуэлы.
