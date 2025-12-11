BP применяет специальные механизмы защиты трубопроводов рядом с ЛЭП

На участках, где трубопроводы проходят параллельно высоковольтным линиям электропередачи, существует риск их повреждения из-за электрического воздействия.

Как сообщает Report, об этом заявил инженер "BP Exploration (Caspian Sea) Ltd" Давид Бешитадзе на конференции "Asset Integrity, Corrosion and Coatings Conference 2025" (AICC) в Баку.

По его словам, BP применяет меры, снижающие влияние электрических линий на трубопроводы.

"Они включают защитные системы, работающие на возобновляемых источниках энергии, специальные устройства, ослабляющие электрическое воздействие, цифровые платформы мониторинга, позволяющие отслеживать состояние трубопровода в режиме реального времени, а также картографирование опасных точек по маршруту", - отметил он.

По словам Бешитадзе, эти меры минимизируют вероятность повреждения труб и создают условия для их долгосрочной и надежной службы.

"В настоящее время эти превентивные меры поэтапно внедряются на основных трубопроводах на территории Азербайджана", - добавил он.