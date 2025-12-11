Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров

    BP применяет специальные механизмы защиты трубопроводов рядом с ЛЭП

    Энергетика
    • 11 декабря, 2025
    • 11:50
    BP применяет специальные механизмы защиты трубопроводов рядом с ЛЭП

    На участках, где трубопроводы проходят параллельно высоковольтным линиям электропередачи, существует риск их повреждения из-за электрического воздействия.

    Как сообщает Report, об этом заявил инженер "BP Exploration (Caspian Sea) Ltd" Давид Бешитадзе на конференции "Asset Integrity, Corrosion and Coatings Conference 2025" (AICC) в Баку.

    По его словам, BP применяет меры, снижающие влияние электрических линий на трубопроводы.

    "Они включают защитные системы, работающие на возобновляемых источниках энергии, специальные устройства, ослабляющие электрическое воздействие, цифровые платформы мониторинга, позволяющие отслеживать состояние трубопровода в режиме реального времени, а также картографирование опасных точек по маршруту", - отметил он.

    По словам Бешитадзе, эти меры минимизируют вероятность повреждения труб и создают условия для их долгосрочной и надежной службы.

    "В настоящее время эти превентивные меры поэтапно внедряются на основных трубопроводах на территории Азербайджана", - добавил он.

    компания BP трубопроводы ЛЭП защита безопасность инфраструктура
    BP: Azərbaycandakı boru kəmərlərində elektrik təsirinə qarşı yeni qoruma mexanizmləri işə salınır
    Elvis

    Последние новости

    12:12

    Азербайджан создает дата-центр для проектов искусственного интеллекта

    ИКТ
    12:07

    Хазарский медицинский центр принял 90 тыс. пациентов за первое полугодие

    Здоровье
    11:57
    Фото

    Рамин Мамедов примет участие в 11-м Глобальном форуме Альянса цивилизаций ООН

    Религия
    11:54

    Пезешкиан: Иран заинтересован в развитии сотрудничества с Казахстаном в сфере торговли

    В регионе
    11:50

    BP применяет специальные механизмы защиты трубопроводов рядом с ЛЭП

    Энергетика
    11:47

    В этом году в подведомственных TƏBİB медучреждениях открыты три новых отделения

    Здоровье
    11:45

    Цены на газ в Европе выросли на 1,7%

    Энергетика
    11:45

    МИД Азербайджана поздравил Буркина-Фасо с Национальным днем

    Внешняя политика
    11:41

    ЦБ Азербайджана и Швейцарии обсудили создание совместного портфеля проектов

    Финансы
    Лента новостей