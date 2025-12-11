Цены на газ в Европе выросли на 1,7%
Энергетика
11 декабря, 2025
Биржевые цены на газ в Европе в начале торгов четверга выросли на 1,7% к расчетной цене среды, отходя от отметки в $320 за тысячу кубометров, ниже которой они на некоторое время оказались накануне, впервые за 19 месяцев.
Как передает Report, это следует из данных лондонской биржи ICE.
Январские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки в $327,9 (+2.4%). Их стоимость составляет $325,7 (+1,7%).
Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - $320,2 за тысячу кубометров. В ходе торгов среды показатель опускался ниже отметки $320 за тысячу кубометров, впервые со 2 мая прошлого года.
