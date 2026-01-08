Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Вэнс назвал условие для разрешения Венесуэле продавать нефть

    Другие страны
    • 08 января, 2026
    • 03:21
    Вэнс назвал условие для разрешения Венесуэле продавать нефть

    Вашингтон разрешит Каракасу продавать нефть, если венесуэльские власти будут служить национальным интересам США.

    Как передает Report, об этом в интервью телеканалу Fox News заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс.

    "Мы контролируем энергетические ресурсы, и мы говорим режиму [в Венесуэле]: "Вам позволено продавать нефть при условии, что вы служите национальным интересам Америки. Вам не позволяется продавать ее, если вы не можете служить национальным интересам Америки", - сказал Вэнс.

    В свою очередь президент США Дональд Трамп написал на своей странице в соцсети Truth Social, что Венесуэла на доходы от продажи нефти будет покупать только американскую продукцию.

    "Меня только что проинформировали, что Венесуэла будет покупать только продукцию американского производства на средства, получаемые от нашей новой сделки по нефти", - отметил президент. По его словам, речь идет, в частности, об американской сельскохозяйственной продукции, медикаментах, оборудовании для энергосистемы. "Другими словами, Венесуэла обязуется вести дела с США как с основным торговым партнером. Это мудрый выбор и очень хорошо для народов Венесуэлы и США", - добавил Трамп.

    Дональд Трамп США Джей Ди Вэнс Венесуэла
    Vens: Venesuelanın neft satışına icazə üçün şərti açıqlayıb

    Последние новости

    03:39

    Польша не против размещения сил "коалиции желающих" на своей территории

    Другие страны
    03:21

    Вэнс назвал условие для разрешения Венесуэле продавать нефть

    Другие страны
    02:54

    В Украине две области почти полностью обесточены после российского удара

    Другие страны
    02:17

    США выходят из 66 международных организаций

    Другие страны
    01:44
    Видео

    В Миннеаполисе после убийства женщины агентом ICE начались протесты

    Другие страны
    01:06

    "Барселона" разгромила "Атлетик" и вышла в финал Суперкубка Испании по футболу

    Футбол
    00:35

    В Физули и Джебраиле начались пожары

    Происшествия
    00:20

    Скончалась основательница музыкальной группы "Карван" Севиндж Керимова

    Искусство
    23:56

    Минфин Нахчывана раскрыл бюджетные показатели на 2026 год

    Финансы
    Лента новостей