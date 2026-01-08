Вэнс назвал условие для разрешения Венесуэле продавать нефть

Вашингтон разрешит Каракасу продавать нефть, если венесуэльские власти будут служить национальным интересам США.

Как передает Report, об этом в интервью телеканалу Fox News заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс.

"Мы контролируем энергетические ресурсы, и мы говорим режиму [в Венесуэле]: "Вам позволено продавать нефть при условии, что вы служите национальным интересам Америки. Вам не позволяется продавать ее, если вы не можете служить национальным интересам Америки", - сказал Вэнс.

В свою очередь президент США Дональд Трамп написал на своей странице в соцсети Truth Social, что Венесуэла на доходы от продажи нефти будет покупать только американскую продукцию.

"Меня только что проинформировали, что Венесуэла будет покупать только продукцию американского производства на средства, получаемые от нашей новой сделки по нефти", - отметил президент. По его словам, речь идет, в частности, об американской сельскохозяйственной продукции, медикаментах, оборудовании для энергосистемы. "Другими словами, Венесуэла обязуется вести дела с США как с основным торговым партнером. Это мудрый выбор и очень хорошо для народов Венесуэлы и США", - добавил Трамп.