Пезешкиан: Иран заинтересован в развитии сотрудничества с Казахстаном в сфере торговли

Иран заинтересован в дальнейшем развитии сотрудничества с Казахстаном в сфере торговли, и стороны планируют довести объем взаимного товарооборота до $3 млрд.

Как передает Report со ссылкой на Акорда, об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан во время расширенных переговоров с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым в Астане.

По его словам, товарооборот между двумя странами в этом году вырос на 40%, что является хорошим показателем.

"Но мы можем добиться гораздо больших результатов в сфере торговли. На предыдущей встрече мы договорились увеличить взаимный товарооборот до $3 млрд, и нам необходимо продолжать работу в этом направлении. Однако остаются вопросы, связанные с банковским сектором. Надеюсь, в ближайшее время мы сможем их решить. Иран заинтересован в развитии сотрудничества с Казахстаном в торговой сфере через ЕАЭС", - заявил президент Ирана.