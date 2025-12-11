İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    Məsud Pezeşkian: İran Qazaxıstanla ticarət sahəsində əməkdaşlığın inkişafında maraqlıdır

    Region
    • 11 dekabr, 2025
    • 12:10
    Məsud Pezeşkian: İran Qazaxıstanla ticarət sahəsində əməkdaşlığın inkişafında maraqlıdır

    İran Qazaxıstanla ticarət sahəsində əməkdaşlığın daha da inkişaf etdirilməsində maraqlıdır və tərəflər qarşılıqlı ticarət dövriyyəsini 3 milyard ABŞ dollarına çatdırmağı planlaşdırırlar.

    "Report" Akordaya istinadən xəbər verir ki, bunu İran Prezidenti Məsud Pezeşkian Astanada qazaxıstanlı həmkarı Kasım-Jomart Tokayevlə geniş tərkibdə keçirdiyi görüş zamanı bildirib.

    Onun sözlərinə görə, bu il iki ölkə arasında ticarət dövriyyəsi 40 % artıb və bu da yaxşı göstəricidir.

    "Lakin biz ticarət sahəsində daha yüksək nəticələr əldə edə bilərik. Əvvəlki görüşümüzdə qarşılıqlı ticarət dövriyyəsini 3 milyard dollara çatdırmaqla bağlı razılığa gəldik və bu istiqamətdə işi davam etdirməliyik. Ancaq bank sektoru ilə bağlı məsələlər qalır. Ümid edirəm ki, tezliklə onları həll edə biləcəyik. İran Avrasiya İqtisadi İttifaqı vasitəsilə Qazaxıstanla ticarət sahəsində əməkdaşlığın inkişafında maraqlıdır", - İran Prezidenti qeyd edib.

    İran Qazaxıstan ticarət dövriyyəsi Məsud Pezeşkian
    Пезешкиан: Иран заинтересован в развитии сотрудничества с Казахстаном в сфере торговли

    Son xəbərlər

    12:50

    Prezident Ofisinin müşaviri: Ərazi güzəşti Ukrayna üçün müzakirə mövzusu deyil

    Digər ölkələr
    12:50

    Naxçıvanın xarici ticarətdə ixracı 32 %-ə yaxın artıb

    Maliyyə
    12:45

    Elçin Quliyev Bəhreynin daxili işlər naziri ilə görüşüb

    Hadisə
    12:43
    Foto

    Ordubadın yüksək dağlıq ərazilərində qarın hündürlüyü 20 sm-ə çatıb

    Ekologiya
    12:42

    İbrahim Süleymanov: "Süni intellekt nə qədər faydalı olsa da, çox böyük risklər də daşıyır"

    İKT
    12:42

    Naxçıvanda yük və sərnişin daşınması 1 %-dən çox artıb

    İnfrastruktur
    12:36

    "Azərişıq" Kəlbəcərin elektrik şəbəkəsini yenidən qurur

    Energetika
    12:33

    Azərbaycan millisinin baş məşqçisi: "Litva və Şimali İrlandiya bizim üçün uyğun rəqiblərdir"

    Futbol
    12:31
    Foto

    Azərbaycanda data və kvantum platformaları yaradıla bilər

    İKT
    Bütün Xəbər Lenti