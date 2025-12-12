Bakıda qəza olub, xəsarət alanlar var
Hadisə
- 12 dekabr, 2025
- 01:29
Bakıda iki avtomobil toqquşub.
"Report" xəbər verir ki, hadisə paytaxtın Bəkir Çobanzadə küçəsində qeydə alınıb.
İlkin məlumatlara görə, "Porsche" və "Volkswagen" markalı minik avtomobilləri toqquşub. Nəticədə 3 nəfər xəsarət alıb.
Toqquşma zamanı avtomobillərdən biri ərazidəki qaz borusuna çırpılıb və yanğın baş verib. Əraziyə dərhal Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları cəlb olunub və yanğın qısa müddətdə söndürülüb.
Hadisə yerinə hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşları cəlb olunub. Qəzaya səbəb olan amillərin müəyyən edilməsi istiqamətində araşdırma aparılır.
Son xəbərlər
02:16
Foto
Parisdə Azərbaycan mühacirət ədəbiyyatının tanınmış nümayəndəsi Baninin 120 illiyi qeyd olunubMədəniyyət siyasəti
02:05
UEFA Avropa Liqasının əsas mərhələsinin VI turunun oyunları keçirilibFutbol
02:02
UEFA Konfrans Liqasının Liqa mərhələsində V turun oyunları keçirilibFutbol
01:58
Altı ölkənin nümayəndələri İranda Əfqanıstandakı vəziyyəti müzakirə edəcəklərRegion
01:36
Foto
Pərviz Şahbazov: Azərbaycanla ABŞ-nin enerji tərəfdaşlığı yeni strateji mərhələyə qədəm qoyubEnergetika
01:29
Foto
Bakıda qəza olub, xəsarət alanlar varHadisə
01:27
Ağ Ev: Tramp Venesuela ilə "uzunmüddətli müharibə"də maraqlı deyilDigər ölkələr
01:16
Video
Qərbi Azərbaycan Xronikası: Paşinyan azərbaycanlıların qayıdışına görə kilsəni sıradan çıxarırXarici siyasət
00:43