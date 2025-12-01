Qərbi Azərbaycan Xronikası: Paşinyan azərbaycanlıların qayıdışına görə kilsəni sıradan çıxarır
- 12 dekabr, 2025
- 01:16
Qərbi Azərbaycan Xronikası layihəsi çərçivəsində növbəti analitik süjet hazırlanıb.
"Report" xəbər verir ki, süjetdə Prezident İlham Əliyevin Qərbi Azərbaycana qayıdışla bağlı tarixi mesajları, Qərbi Azərbaycana qayıdışın vacibliyi haqqında reallıqlar beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətinə çatdırılır.
Bildirilir ki, dekabrın 5-də Qərbi Azərbaycan İcmasının təşkilatçılığı ilə Bakıda keçirilən "Mədəni irs və qayıdış hüququ: Ermənistandan didərgin salınmış azərbaycanlıların mədəni irsinin bərpası – ədalətə, barışığa və sülhə aparan yol kimi" mövzusundakı konfransda əsas məqam Prezident İlham Əliyevin iştirakçılara müraciət etməsi və Qərbi Azərbaycan məsələsi ilə bağlı verdiyi mesajlar oldu. Dövlət başçısı soydaşlarımızın doğma yurdundan deportasiya olunması ilə bağlı tarixi arayış təqdim etdi, insanlıq əleyhinə olan bu cinayətlərin sənədlərlə sübut olunduğunu, rəsmi Bakının Qərbi Azərbaycandakı mədəni irsimizin bərpası və qorunması tələbinin beynəlxalq ictimaiyyətə təqdim edilməsinin zəruriliyini vurğuladı.
Qeyd olunur ki, Azərbaycan-Emənistan sülh prosesinin uğurla nəticələnməsi, düşmənçilik səhifəsinin bağlanması və iki xalq arasında qarşılıqlı anlaşma təmin edilməlidir:
"Qərbi azərbaycanlılar üzləşdikləri bütün qırğınlara, əziyyətlərə rəğmən, döğma yurdlarına qayıtmaq üçün barışıq və dialoqa açıqdır, onların geri qayıtması Ermənistanın ərazi bütövlüyü və suverenliyinə heç bir təhdid yaratmır. Azərbaycan liderinin beynəlxalq konfransa müraciətində səsləndirdiyi fikirlər Qərbi Azərbaycana qayıdış məsələsinin Bakı-İrəvan danışıqlarının əsas priroteti olduğu ehtimalını daha da gücləndirdi. Təbii ki, Bakı və İrəvan arasındakı sülh prosesinin bundan sonrakı dövrdə əsas hərəkətverici məsələsi Qərbi Azərbaycana qayıdış olacaq".
Ermənistanda isə düşünürlər ki, azərbaycanlıların qayıdışını təmin etmək üçün kilsənin revanşistlərdən təmizlənməsi prosesi gedir: "Ermənilərin "milli kimliyi" olan kilsənin dağıdılması 300 min azərbaycanlının qayıdışından qaynaqlana bilər".
Sonda vurğulanır ki, Ermənistanda hazırda baş verənlər - kilsə və hakimiyyət arasındakı qarşıdurma bu ölkənin daxili məsələsidir: "Azərbaycan üçün vacib olan azərbaycanlıların doğma yurduna qayıdışıdır ki, Ermənistanın sülh prosesi çərçivəsində beynəlxalq hüququn bu tələbini icra edəcəyi gözləniləndir".
Xatırladaq ki, Qərbi Azərbaycan Xronikası layihəsinin məqsədi tarixi qədim torpaqlarımızın adının yaşadılması, tanıdılması, həmçinin azərbaycanlıların ermənilər tərəfindən deportasiyaya məruz qoyulmasından, həmin ərazilərdə mövcud olmuş, lakin adı silinən toponimlərin, saysız-hesabsız yeraltı və yerüstü maddi mədəniyyət nümunələri – qədim yaşayış məskənləri, nekropollar, kurqanlar, qala, saray və istehkam qalıqları, karvansaralar, körpülər, qəbirüstü sənduqələr, at-qoç heykəlləri, məbəd, kilsə, məscid, pir və ocaqların üzə çıxarılması, həmin ərazinin təmiz oğuz-türk məskənləri olduğunu təsdiq edən faktların dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasıdır.
Həmçinin Prezident İlham Əliyevin Qərbi Azərbaycanla bağlı dediyi "XX əsrin əvvəllərinə təsadüf edən xəritə bir daha onu göstərir ki, Qərbi Azərbaycan tarixi Azərbaycan diyarıdır, şəhərlərin, kəndlərin adları Azərbaycan mənşəlidir və biz yaxşı bilirik ki, indiki Ermənistan ərazisində tarix boyu Azərbaycan xalqı yaşayıb. İndi əsas vəzifə ondan ibarətdir ki, dünya ictimaiyyəti də bunu bilsin" fikrini əsas tutaraq Qərbi Azərbaycan İcmasının hazırladığı Qayıdış Konsepsiyasında irəli gələn vəzifələrin təbliğidir.
Bundan əlavə, Qərbi Azərbaycanla bağlı tarixçilərin, araşdırmaçıların düşüncələrini, deportasiyaya məruz qalmış şəxslərin həyat hekayəsini işıqlandırmaqdır.