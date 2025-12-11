Азербайджан и Сирия обсудили сотрудничество в сфере медиа
- 11 декабря, 2025
- 11:34
Исполнительный директор Агентства развития медиа Азербайджана (MEDIA) Ахмед Исмаилов провел встречу с министром информации Сирии Хамзой Аль-Мустафой на полях саммита медиа и контент-индустрии Bridge в Абу-Даби.
кКак сообщает Report со ссылкой на MEDIA, стороны обсудили перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и Сирией в области медиа и коммуникаций.
На встрече также состоялся обмен мнениями о возможностях расширения информационного потока и направлениях, представляющих взаимный интерес.
Особое внимание было уделено таким важным вопросам, как борьба с дезинформацией, формирование надежной информационной среды, расширение диалога и развитие институциональных связей между странами.
