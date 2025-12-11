Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Азербайджан и Сирия обсудили сотрудничество в сфере медиа

    Медиа
    • 11 декабря, 2025
    • 11:34
    Исполнительный директор Агентства развития медиа Азербайджана (MEDIA) Ахмед Исмаилов провел встречу с министром информации Сирии Хамзой Аль-Мустафой на полях саммита медиа и контент-индустрии Bridge в Абу-Даби.

    кКак сообщает Report со ссылкой на MEDIA, стороны обсудили перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и Сирией в области медиа и коммуникаций.

    На встрече также состоялся обмен мнениями о возможностях расширения информационного потока и направлениях, представляющих взаимный интерес.

    Особое внимание было уделено таким важным вопросам, как борьба с дезинформацией, формирование надежной информационной среды, расширение диалога и развитие институциональных связей между странами.

