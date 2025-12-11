İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    Azərbaycanla Suriya arasında media və kommunikasiya sahəsində əməkdaşlıq müzakirə olunub

    Media
    • 11 dekabr, 2025
    • 11:03
    Əbu-Dabidə keçirilən "Bridge" media və məzmun sənayesi sammiti çərçivəsində Azərbaycan Medianın İnkişafı Agentliyinin (MEDİA) İcraçı direktoru Əhməd İsmayılov ilə Suriyanın informasiya naziri Həmzə Əl-Mustafa arasında ikitərəfli görüş keçirilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə MEDİA məlumat yayıb.

    Görüş zamanı Azərbaycanla Suriya arasında media və kommunikasiya sahəsində əməkdaşlıq əlaqələrinin inkişaf perspektivləri, informasiya axınının genişləndirilməsi və bu sahədə qarşılıqlı maraq doğuran istiqamətlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb.

    Eyni zamanda dezinformasiya ilə mübarizə, etibarlı informasiya mühitinin formalaşdırılması, dialoqun genişləndirilməsi və institusional əlaqələrin inkişaf etdirilməsi məsələləri də diqqət mərkəzində olub.

