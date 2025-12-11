В этом году в подведомственных TƏBİB медучреждениях открыты три новых отделения

В медучреждениях, подведомственных TƏBİB, в этом году начали работу три новых специализированных отделения.

Как сообщает Report, об этом глава департамента по связям с общественностью и коммуникациям TƏBİB Замира Адилова заявила во время медиатура в Хазарский медицинский центр.

По ее словам, в структуре Детской клинической больницы, подведомственной Республиканскому педиатрическому центру, в этом году начали функционировать отделения патологии и реанимации новорожденных. Кроме того, в Сабунчинском медицинском центре открыто отделение челюстно-лицевой хирургии.

Она также сообщила, что в Клиническом медицинском центре и Центральной районной больнице Гаджигабула начаты офтальмологические операции, в районных больницах Сабирабада, Гобустана, Астары и в Пираллахинском медицинском центре проводится инъекция авастина, в Сальянской районной больнице - урологические операции, а в Габалинской районной больнице - сосудистая хирургия.