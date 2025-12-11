Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров

    В Баку автохулиган на Porsche получил 20 суток ареста

    Происшествия
    • 11 декабря, 2025
    • 11:32
    В Баку автохулиган на Porsche получил 20 суток ареста

    В Ясамальском районе Баку водитель Porsche арестован за опасное вождение.

    Как сообщили Report в Управлении Государственной дорожной полиции города Баку, нарушителем оказался водитель автомобиля Porsche с государственным регистрационным номером 90-ОК-400 Абас Амиров, создавший своими действиями реальную угрозу для жизни и здоровья других участников движения.

    После задержания в отношении нарушителя был составлен административный протокол в соответствии с действующими статьями Кодекса об административных правонарушениях Азербайджанской Республики, который незамедлительно направили в суд для дальнейшего рассмотрения.

    Решением суда Амиров лишен водительских прав сроком на год и арестован в административном порядке на 20 суток.

    автохулиганство арест Porsche лишение прав правонарушение Ясамальский район нарушение ПДД дорожная полиция
    Bakıda avtoxuliqanlıq edən "Porsche" sürücüsü həbs edilib
    Elvis

    Последние новости

    12:12

    Азербайджан создает дата-центр для проектов искусственного интеллекта

    ИКТ
    12:07

    Хазарский медицинский центр принял 90 тыс. пациентов за первое полугодие

    Здоровье
    11:57
    Фото

    Рамин Мамедов примет участие в 11-м Глобальном форуме Альянса цивилизаций ООН

    Религия
    11:54

    Пезешкиан: Иран заинтересован в развитии сотрудничества с Казахстаном в сфере торговли

    В регионе
    11:50

    BP применяет специальные механизмы защиты трубопроводов рядом с ЛЭП

    Энергетика
    11:47

    В этом году в подведомственных TƏBİB медучреждениях открыты три новых отделения

    Здоровье
    11:45

    Цены на газ в Европе выросли на 1,7%

    Энергетика
    11:45

    МИД Азербайджана поздравил Буркина-Фасо с Национальным днем

    Внешняя политика
    11:41

    ЦБ Азербайджана и Швейцарии обсудили создание совместного портфеля проектов

    Финансы
    Лента новостей