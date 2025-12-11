В Баку автохулиган на Porsche получил 20 суток ареста

В Ясамальском районе Баку водитель Porsche арестован за опасное вождение.

Как сообщили Report в Управлении Государственной дорожной полиции города Баку, нарушителем оказался водитель автомобиля Porsche с государственным регистрационным номером 90-ОК-400 Абас Амиров, создавший своими действиями реальную угрозу для жизни и здоровья других участников движения.

После задержания в отношении нарушителя был составлен административный протокол в соответствии с действующими статьями Кодекса об административных правонарушениях Азербайджанской Республики, который незамедлительно направили в суд для дальнейшего рассмотрения.

Решением суда Амиров лишен водительских прав сроком на год и арестован в административном порядке на 20 суток.