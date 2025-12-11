В Баку автохулиган на Porsche получил 20 суток ареста
Происшествия
- 11 декабря, 2025
- 11:32
В Ясамальском районе Баку водитель Porsche арестован за опасное вождение.
Как сообщили Report в Управлении Государственной дорожной полиции города Баку, нарушителем оказался водитель автомобиля Porsche с государственным регистрационным номером 90-ОК-400 Абас Амиров, создавший своими действиями реальную угрозу для жизни и здоровья других участников движения.
После задержания в отношении нарушителя был составлен административный протокол в соответствии с действующими статьями Кодекса об административных правонарушениях Азербайджанской Республики, который незамедлительно направили в суд для дальнейшего рассмотрения.
Решением суда Амиров лишен водительских прав сроком на год и арестован в административном порядке на 20 суток.
Последние новости
12:12
Азербайджан создает дата-центр для проектов искусственного интеллектаИКТ
12:07
Хазарский медицинский центр принял 90 тыс. пациентов за первое полугодиеЗдоровье
11:57
Фото
Рамин Мамедов примет участие в 11-м Глобальном форуме Альянса цивилизаций ООНРелигия
11:54
Пезешкиан: Иран заинтересован в развитии сотрудничества с Казахстаном в сфере торговлиВ регионе
11:50
BP применяет специальные механизмы защиты трубопроводов рядом с ЛЭПЭнергетика
11:47
В этом году в подведомственных TƏBİB медучреждениях открыты три новых отделенияЗдоровье
11:45
Цены на газ в Европе выросли на 1,7%Энергетика
11:45
МИД Азербайджана поздравил Буркина-Фасо с Национальным днемВнешняя политика
11:41