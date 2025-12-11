Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Рамин Мамедов примет участие в 11-м Глобальном форуме Альянса цивилизаций ООН

    Религия
    • 11 декабря, 2025
    • 11:57
    Председатель Государственного комитета по работе с религиозными организациями Рамин Мамедов примет участие в 11-м Глобальном форуме Альянса цивилизаций ООН (UNAOC).

    Как сообщает Report, мероприятие пройдет 14-15 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

    Форум объединит официальных лиц, руководителей международных организаций, религиозных лидеров, представителей институтов гражданского общества и медиа-структур, а также молодежь со всего мира.

    На мероприятии запланированы дискуссии по теме "UNAOC: Два десятилетия диалога во имя человечества – продвижение новой эры взаимного уважения и понимания в многополярном мире".

    Участники обменяются идеями и опытом по укреплению глобального мира, развитию диалога и продвижению мультикультурных ценностей.

    Лента новостей