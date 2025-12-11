ЦБ Азербайджана и Швейцарии обсудили создание совместного портфеля проектов

Азербайджан и Швейцария обсудили формирование совместного проекта портфеля и углубление сотрудничества в сфере стратегического и проектного управления.

Как сообщает Report со ссылкой на Центробанк Азербайджана, делегация регулятора находится с рабочим визитом в головном офисе Национального банка Швейцарии в Берне.

В рамках визита обсуждаются вопросы стратегического планирования и управления, формирование и мониторинг портфеля проектов, а также инициативы по цифровой трансформации.

Особое внимание уделяется сравнительному анализу подходов, применяемых двумя регуляторами при управлении стратегией и проектной деятельностью, а также при адаптации к институциональным изменениям и вызовам.

Во время встреч рассматриваются возможности расширения сотрудничества между Центральным банком Азербайджана и Национальным банком Швейцарии в области стратегического и проектного менеджмента.