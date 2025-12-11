МИД Азербайджана поздравил Буркина-Фасо с Национальным днем
Внешняя политика
- 11 декабря, 2025
- 11:45
Министерство иностранных дел (МИД) Азербайджана поздравило Буркина-Фасо по случаю Национального дня.
Как передает Report, об этом говорится в публикации на странице МИД в соцсети X.
"Искренне поздравляем народ и правительство Буркина-Фасо по случаю национального праздника. С Национальным днем, Буркина-Фасо!", - говорится в публикации.
