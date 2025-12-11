Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    МИД Азербайджана поздравил Буркина-Фасо с Национальным днем

    Внешняя политика
    • 11 декабря, 2025
    • 11:45
    Министерство иностранных дел (МИД) Азербайджана поздравило Буркина-Фасо по случаю Национального дня.

    Как передает Report, об этом говорится в публикации на странице МИД в соцсети X.

    "Искренне поздравляем народ и правительство Буркина-Фасо по случаю национального праздника. С Национальным днем, Буркина-Фасо!", - говорится в публикации.

    Azərbaycan XİN Burkina Fasonu Milli Günü münasibətilə təbrik edib
