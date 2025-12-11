МИД Азербайджана поздравил Буркина-Фасо с Национальным днем

Министерство иностранных дел (МИД) Азербайджана поздравило Буркина-Фасо по случаю Национального дня.

Как передает Report, об этом говорится в публикации на странице МИД в соцсети X.

"Искренне поздравляем народ и правительство Буркина-Фасо по случаю национального праздника. С Национальным днем, Буркина-Фасо!", - говорится в публикации.