Azərbaycan XİN Burkina Fasonu Milli Günü münasibətilə təbrik edib
Xarici siyasət
- 11 dekabr, 2025
- 11:30
Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) Burkina Fasonu Milli Günü münasibətilə təbrik edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə nazirlik "X" sosial media hesabında post paylaşıb.
"Burkina Faso xalqını və hökumətini Milli Günü münasibətilə səmimi qəlbdən təbrik edirik. Milli Günün mübarək, Burkina Faso!", - paylaşımda qeyd olunub.
Our sincere congratulations to the People and the Government of Burkina Faso on the occasion of National Day.— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) December 11, 2025
Happy National Day, Burkina Faso!
🇦🇿🇧🇫@BurkinaMae pic.twitter.com/mVc3EF6KYg
